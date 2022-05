Ces deux équipes là se retrouveront sans doute en phases-finales de Top 14, mais dans cette version européenne, La Rochelle a su se faire respecter à domicile, profitant de son expérience européenne. Finaliste de la dernière édition, les Maritimes ont envie de voir Marseille et poursuive leur route pour le moment proche du sans faute. Avec beaucoup de maîtrise, La Rochelle a tout le temps mené au score, ne doutant finalement que peu de son destin dans cette rencontre intense.

Si le MHR s’était imposé sur les bords de l’Atlantique lors de l’opposition en Top 14 l’hiver dernier, les Maritimes tenaient à se faire respecter cette fois-ci dans leur stade Deflandre. Et pour réussir dans cette entreprise, le Stade Rochelais a réalisé une grosse entame, étouffant son adversaire, et trouvant rapidement une première fois la faille par Dany Priso, parfaitement décalé sur l’aile gauche. Solide en mêlée, La Rochelle prenait alors les devants avec une pénalité supplémentaire de West (10-0, 18e minute). Nettement favori de cette rencontre, le Stade Rochelais a maintenu l’étreinte pour faire une seconde fois la différence, sur la droite du terrain cette fois-ci, avec un second essai de Victor Vito, pour faire le break en moins de 25 minutes (17-0). Mais bien que sonné, Montpellier n’était pas non plus KO, et répliquait calmement sur un groupé-pénétrant, qui a rapproché d’abord Guirado de la ligne d’en-but. Après quelques séquences de pick and go, c’est le pilier Henry Thomas, qui redonnait espoir aux siens à la demi-heure de jeu (17-7). Mais en imposant de longues séquences dans son jeu, La Rochelle usait peu à peu son adversaire, même si à la pause le MHR restait encore en vie, grâce à son essai. Le choix de Ronan O’Gara, d’apporter une grosse dimension physique pour user son adversaire, devait alors trouver une récompense en deuxième période, fort d’une certaine mâitrise et d’une confiance évidente dans le jeu de son équipe et la tactique mise en place.

Une grosse dimension physique rochelaise, pour user peu à peu son adversaire

Mais pourtant, dès le retour des vestiaires, et profitant du soleil rasant, Montpellier s’appuyait sur un jeu au pied de pression pour inscrire un second essai. Deux joueurs rochelais se gênaient à la réception du ballon, permettant à Reilhac de filer dans l’en-but, relançant par la même occasion la rencontre (17-14, 42e minute). Mais véxés, les Rochelais ont alors repris leur travail de sape, et sur une belle passe entre les jambes de Vito, Levani Botia rentrait en puissance dans les 22 mètres. Les avants prenaient le relais, avant que Botia ne récupère le ballon pour un 3e essai, qui redonnait une avance aux Maritimes (22-14, 50e minute). Pourtant, bien que généreux, les Rochelais ont commis quelques petites erreurs, immédiatement exploitées par des Montpelliérains hyper réalistes. Ainsi, sur un ballon de turnover, récupéré par Paillaugue, puis relayé par Camara, le demi de mêlée pouvait idéalement servir Zack Mercer, pour un essai en coin (22-19, 55e minute). La Rochelle a alors repris son plan de jeu sans faire de sentiment, et en remettant du physique, par de nouvelles longues séquences et en s’appuyant également sur sa mêlée conquérante. West ajoutait 9 points sur trois nouvelles pénalités dans les 20 dernières minutes, faisant peu à peu plier son adversaire. Sans être jamais mené au score, la Rochelle a tout de même maîtrisé son sujet, se montrant patient, pour obtenir sa qualification 31-19.

Grâce à ce succès dans son stade Deflandre, La Rochelle arrive donc à bon port au stade des demi-finales. le Stade Rochelais va maintenant attendre le résultat de la rencontre Racing-Sale de ce dimanche pour connaitre son adversaire et le lieu de la demi-finale. Si les Anglais l’emportent, les Maritimes accueilleront cette rencontre à Deflandre, mais en cas de victoire du Racing, le match se déroulera à Lens, l’Arena étant déjà retenue le week-end prochain pour un spectacle.