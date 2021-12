Northampton - Racing 92

Le Racing 92 n'est pas dans une grande forme. Passés hors du fameux top 6 en Top 14 après trois défaites de suite, les hommes de Laurent Travers voient cette coupe d'Europe comme un bon bol d'air. Mais face aux Saints, la tâche sera loin d'être aisée. Northampton affiche en ce début de saison une mine resplendissante et parvient à rivaliser avec les cadors de Premiership en se classant troisième après dix journées. Le Racing doit en tout cas se rattraper et alignera une très belle ligne de trois-quarts sur la pelouse du Franklin's Gardens.

Quel est votre pronostic ? Sondage 6016 vote(s) Northampton Match nul Racing 92

Notre pronostic : victoire de Northampton

Cardiff - Stade toulousain

Nous aurions déjà donné un avantage au Stade toulousain, tenant du titre et encore en belle forme, avant la découverte de plusieurs cas positifs dans les rangs gallois. Mais du coup, cet avantage dans nos pronostics est évidemment confirmé. Cardiff a malheureusement confirmé la présence de plusieurs cas positifs dans son groupe qui était en déplacement en Afrique du Sud et devra se passer de nombreux joueurs dans son effectif. Conséquence : plusieurs membres de l'académie (les espoirs) prendront part à la rencontre, au sein d'une équipe remaniée. Difficile alors de ne pas donner un lourd avantage aux Haut-Garonnais.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5985 vote(s) Cardiff Match nul Stade toulousain

Notre pronostic : victoire du Stade toulousain avec le bonus offensif

Bordeaux-Bègles - Leicester

C'est sûrement le match qui va nous tenir le plus en haleine ce week-end. L'Union Bordeaux-Bègles, première de Top 14 et dernier demi-finaliste de Champions Cup, reçoit les Tigers de Leicester, premiers de Premiership et toujours invaincus cette saison. Les coéquipiers de George Ford dominent outrageusement en Angleterre, en gagnant notamment contre les Saracens et les Harlequins. Une performance énorme, mais en face l'UBB est un sérieux client et sera poussé par son public de Chaban-Delmas ce samedi pour réussir son entrée en lice dans la compétition.

Quel est votre pronostic ? Sondage 6076 vote(s) Bordeaux-Bègles Match nul Leicester

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles, bonus défensif pour Leicester

Clermont - Ulster

Clermont a lui aussi découvert que son effectif était touché par le virus dont tout le monde parle. Les hommes de Jono Gibbes, à l'heure de recevoir l'Ulster ce samedi, devront donc se passer de plusieurs joueurs, parmi lesquels Camille Lopez, cas contact, et les joueurs non-vaccinés. Malgré cela, l'équipe de Clermont pourrait être solide, mais elle s'oppose à un Ulster impressionnant. Troisième du United Rugby Championship, la province nord-irlandaise a réussi l'exploit de s'imposer au Leinster il y a deux semaines. C'est pour tout cela qu'ils sont nos favoris.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5707 vote(s) Clermont Match nul Ulster

Notre pronostic : victoire de l'Ulster, bonus défensif pour Clermont

Exeter - Montpellier

La aussi, nous pouvons parler de véritable choc franco-anglais. Montpellier, troisième du championnat de France, se déplace sur la pelouse des toujours très ambitieux Chiefs d'Exeter. Le MHR, vainqueur de la Challenge Cup l'année dernière, pourrait aussi viser le haut de l'Europe, mais il semble aussi que ce week-end pourrait être l'occasion de laisser au repos des pièces importantes de l'effectif. Exeter a de son côté retrouvé son jeu après un début de saison en dents de scie. La victoire face aux Saracens a fait du bien et les Anglais pourraient continuer sur leur lancée.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5244 vote(s) Exeter Match nul Montpellier

Notre pronostic : victoire d'Exeter

Connacht - Stade français

En difficulté en championnat malgré le succès face aux Rochelais dimanche dernier, le Stade français veut profiter du début de la Champions Cup pour se changer les idées. Mais ce ne sera pas simple sur la pelouse de la province irlandaise du Connacht. Les Celtes alternent le bon et le moins bon cette saison, mais restent une équipe largement capable de dominer les Parisiens, malgré l'absence de Bundee Aki. Ce duel, qui semble équilibré, risque d'être indécis ce dimanche.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5057 vote(s) Connacht Match nul Stade français

Notre pronostic : victoire du Connacht, bonus défensif pour le Stade français

Stade rochelais - Glasgow Warriors

La Rochelle veut le titre cette fois ! Finaliste l'année dernière, le Stade rochelais débute sa saison de Champions Cup face aux Glasgow Warriors à Marcel Deflandre. Une rencontre qui semble abordable pour les joueurs de Ronan O'Gara, bien décidés à continuer d'impressionner l'Europe cette saison. Mais attention, les Écossais, actuels quatrièmes du United Rugby Championship, peuvent donner du fil à retordre aux Rochelais. Les Maritimes ont prévu d'aligner la grosse équipe.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4920 vote(s) Stade rochelais Match nul Glasgow Warriors

Notre pronostic : victoire du Stade rochelais avec le bonus offensif

Castres - Harlequins

Enfin, Castres est le dernier club français à jouer ce week-end dans la grande Coupe d'Europe. À Pierre-Fabre, les Tarnais reçoivent le dernier champion d'Angleterre : les Harlequins et leur jeu flamboyant. Les coéquipiers de Marcus Smith, attendu dans le groupe anglais, arrivent en position de favori malgré les blessés et voudront se racheter après le duel perdu contre Leicester la semaine dernière. Castres pourrait procéder à quelques changements dans son XV habituel mais restera, c'est sûr, compétitif.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4930 vote(s) Castres Match nul Harlequins

Notre pronostic : victoire des Harlequins