Dans quel état d’esprit êtes-vous après cette nouvelle défaite ?

C’est difficile. On s’est tué le match nous-mêmes. L’indiscipline, c’est encore une fois ce qui nous coûte le match. On en avait parlé toute la semaine, on avait à cœur de se racheter par rapport à la semaine dernière. Prendre 50 points dans un derby, depuis que je suis tout petit, j’entends dire que c’est inadmissible. On voulait vraiment montrer un autre visage. Malheureusement quand tu fais autant de fautes que nous, contre une équipe comme le Racing, c’est impossible de gagner un match de ce niveau. On s’est vraiment mis une balle dans le pied.

Qu’avez-vous pensé du carton rouge de Tolu Latu ?

Bah, il y a carton rouge. Rien à dire. C’est dommage. Il nous coûte beaucoup de points. Certes, il a pris une belle remontée, mais n’oublions pas qu’il nous fait gagner quelques matchs.

Au regard de votre production collective, est-ce uniquement l’indiscipline qui vous a coûté ce match ?

Dans ce genre de match, c’est souvent l’équipe qui porte le plus le ballon qui obtient des pénalités. Notre plan de jeu était donc pré-établi. Seulement, les rares occasions à exploiter, on s’est jeté les ballons dans la tête. Forcément, en plus d’avoir pris 50 points le week-end dernier, la confiance a baissé. On peut donc dire qu’en termes de jeu, ça n’a pas été incroyable. Eux ont réussi à jouer en avançant. C’est quand même plus facile qu’en reculant. Mais bon… Ne nous arrêtons pas sur ce match.

Pour vous, la saison n’est pas terminée ?

Non, on va s’accrocher jusqu’au bout. On vient de perdre deux derbys et si l’on ne doit gagner que d’un point la semaine, on le fera.

Croyez-vous encore à une éventuelle qualification ?

Je ne sais pas si on peut y croire ou pas. Une chose est sûre, on ne lâchera jamais rien. Il nous reste cinq matchs avant la fin de la saison, entre la Champions Cup et le Top 14. Certes, on a un paquet de blessés, mais on trouvera toujours 23 joueurs pour porter ce maillot.

Le groupe est-il marqué moralement ?

Forcément, ça fait mal. Nous sommes des êtres humains. Ça fait vraiment chier de voir constamment le Stade français, premier budget du Top 14, en prendre quarante ou cinquante. Forcément, ça pique. A nous de nous bouger un peu plus à l’entraînement, de faire les efforts nécessaires. Pour espérer rivaliser le week-end prochain.

L’ensemble du groupe est-il encore concerné ?

Je l’espère ! La plupart des joueurs doivent être concernés, même ceux qui partent en fin de saison.