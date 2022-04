C'était une rencontre de haut niveau cet après-midi. Est-ce que le score reflète l'écart entre vos deux équipes ?

Oui, je crois que 29-10, c'est la réalité. C'est l'écart qui sépare les deux équipes. Entre une équipe très efficace dans la zone de marque et nous qui avons eu pas mal d'occasions mais qui avons manqué de précision. Face à une équipe comme ça, tu vas peut-être franchir deux ou maximum trois fois dans le match. Et il faut en profiter à chaque fois. Ils ont été capables de mettre la pression et d'être efficaces dans les moments clés. Nos soutiens dans les rucks n'étaient pas assez performants.

Comment se relever de cet écart ? Est-il surmontable d'ailleurs ?

On doit d'abord effectuer un travail d'analyse sur ces quatre-vingts minutes. Notre équipe doit se construire et poursuivre son apprentissage avec ces matchs de haut niveau. C'est évident après ces quatre-vingts minutes.