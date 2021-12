C’est un coup d’envoi de Coupe d’Europe raté. Comme l’a été votre entame… Que s’est-il passé ?

Ce n’est pas évident de commencer en faisant autant de fautes. Dans la semaine, on s’était répété que c’était une autre compétition, que c'était quelque part plus dur. Mais on n’était pas forcément tous prêts pour ce niveau-là. Nous avons été acculés, il y a eu beaucoup de brèches. C’était pesant et c’était compliqué de sortir la tête de l’eau. Il y a eu une belle seconde mi-temps, heureusement. Mais ce qui s’est passé en première période était évitable.

L’ASM souffre-t-elle d’un manque d’expérience ?

On le sait très bien, on a de très jeunes joueurs qui n’ont jamais joué la Coupe d’Europe, mais on ne va pas se cacher derrière ça. Je suis même fier qu’ils jouent avec nous. Il n’y a pas qu'eux qui ont failli. Moi-même, j’ai mal annoncé en touche et l’on a perdu des ballons, alors que j’ai une certaine expérience de la Coupe d’Europe... Nous n’avons pas tous été au niveau qu’il fallait.

Malgré tout, après l’heure de jeu, vous repassez devant…

Oui, c’est dommage, nous étions sur un élan positif et eux étaient dans la difficulté. Quand il y avait des temps morts, ils avaient les mains sur les genoux. Mais en jouant très bien leur jeu, ils se sont remis dans l’avancée. L’essai à dix minutes de la fin fait mal au casque, alors que l’on se sentait bien et que l’on revenait de loin. Dès la fin de la première période, on sentait qu’en tenant le ballon, ça pouvait s’ouvrir un peu dans la défense, même si ce n’était pas flagrant. On s’est appuyé sur les gros porteurs comme Tani (Vili) ou Peceli (Yato), ceux qui nous font avancer. Il y avait eu une remobilisation collective. Rien de bien sorcier, mais on a réussi à avoir une belle force de caractère.

Vous semblez ne pas être d’accord avec Wayne Barnes sur le dernier essai irlandais. Quel est votre point de vue ?

Pour moi, le ballon de l’Irlandais part devant. Lui dit que c’est derrière. C’est un grand arbitre, j’imagine qu’il a raison. Je ne vais pas aller contre lui.

" J’ai envie de rester positif et de me dire que l’on est capable de faire un coup à l’extérieur, mais il faut être honnête : on s’est tiré une balle dans le pied. "

Comment expliquez-vous vos difficultés en défense ?

J’avais la tête dans les rucks, je ne sais pas trop, il faudra l’analyser. Peut-être que les avants étaient trop serrés, peut-être que l’on n’était pas bien placés… En tout cas, c’était assez criant en première mi-temps. Il va vite falloir rectifier, car les équipes vont s’en servir contre nous.

Que change le point de bonus arraché à la fin ?

Je ne suis pas devin et je ne sais pas s’il comptera, mais c’est bien d’avoir été le chercher. Ça a été notre mérite. Après, ça reste une défaite à domicile. J’ai envie de rester positif et de me dire que l’on est capable de faire un coup à l’extérieur, mais il faut être honnête : on s’est tiré une balle dans le pied.