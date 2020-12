Christophe Urios (manager de Bordeaux-Bègles, vainqueur à Northampton 16-12): "On s'est rendu la tâche compliquée notamment à cause de notre indiscipline mais je dois souligner le formidable état d'esprit des mecs. L'idée de ne jamais abandonner sur ce match s'est encore vérifiée donc c'est bien. L'état d'esprit, relayée par la défense, le combat des avants, la hantise de ne pas céder, je suis très fier de mes joueurs. On a réussi à faire front et on ne s'est pas affolé. Après le reste... Il faut qu'on arrive à s'adapter mieux que ça. Cette victoire nous positionne correctement. On sait qu'il y a quatre matches, il ne faut quasiment pas en perdre. L'essentiel était de ramener des points, on en ramène quatre. On va se tourner sur le prochain match contre les Dragons qui va être capital chez nous".

Mahamadou Diaby (3e ligne aile et capitaine de Bordeaux-Bègles après la victoire de l'UBB à Northampton 16-12): "C'est un scénario de dingue. On n'a rien lâché, même dans les moments où on était en grande difficulté, l'état d'esprit a pris le dessus. On prend deux cartons jaunes, on a passé plus de vingt minutes dans nos cinq mètres et on n'a rien pris. La défense a fait gagner l'équipe mais en même temps on le savait face aux équipes anglaises qui ont un potentiel offensif incroyable. Si on n'est pas prêt à défendre, c'est compliqué. Notre force depuis la saison dernière, c'est de finir les matches. On a eu l'apport du banc qui a été efficace. On se sentait mieux qu'eux, c'est peut-être dû au fait qu'ils n'ont pas beaucoup joué, mais je pense surtout qu'on a pris l'ascendant physique sur eux. Ce soir, on était en mission. Cette Coupe d'Europe, avec ce format condensé, peut donner des opportunités mais ça va être aussi des luttes acharnées. On était prêt sur le plan de l'état d'esprit mais il y a encore du boulot".