Parmi les quinze joueurs retenus, six sont donc Français, ce qui vient récompenser la présence des trois clubs de Top 14 (La Rochelle, Toulouse et Bordeaux-Bègles) dans le dernier carré : Grégory Alldritt, Kevin Gourdon, Antoine Dupont, Romain Ntamack, Julien Marchand et Matthieu Jalibert. A noter par ailleurs que le Stade rochelais est le club le plus représenté avec cinq hommes nommés, puisque Levani Botia, Will Skelton et Raymond Rhule sont également cités.

Onze joueurs du Top 14

De leurs côtés, le Stade toulousain et le Leinster, clubs les plus sacrés dans la compétition avec quatre titres, comptent quatre joueurs chacun (avec Jerome Kaino pour Toulouse ; Tadhg Furlong, Robbie Henshaw, Hugo Keenan et Josh van der Flier pour les Irlandais). Enfin, un seul joueur est présent dans cette liste alors qu'il est pas qualifié pour les demi-finales de Champions Cup : il s'agit de l'arrière japonais de Clermont Kotaro Matsushima, éliminé en quart de finale par Toulouse dimanche. Voilà qui porte donc à onze le nombre de représentants du Top 14 parmi les quinze "finalistes".

Les votes sont désormais ouverts sur le site de l'EPCR. Comme l'indique le communiqué de l'instance qui régit les compétitions européennes, "dans un second temps, la liste sera réduite à 5 joueurs au début de mois de mai, à l’issue des demi-finales de la Champions Cup et Challenge Cup, grâce à la combinaison des votes du public et du verdict du jury. A noter que certains joueurs ne figurant pas sur la liste initiale des 15 candidats, mais qui auront un rôle décisif lors des demi-finales, seront susceptibles d’être pris en compte pour la liste finale. Les votes seront ensuite de nouveau ouverts pour les supporters, et le nom du lauréat de l’année 2021 sera dévoilé au terme de la finale de la Champions Cup, le samedi 22 mai."