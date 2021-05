"Il est comme le lapin Energizer." Brian O'Driscoll a le sens de la formule. Le mythique centre irlandais a utilisé cette comparaison pour décrire Cheslin Kolbe, samedi, sur BT Sport. Le Sud-Africain n'a pas inscrit d'essai lors de la demi-finale de Coupe d'Europe contre Bordeaux-Bègles mais avec deux franchissements et soixante-neuf mètres parcourus en six courses, le Sud-Africain a encore semé le danger dans la défense adverse.

"Vous avez besoin de ce genre de joueurs dans les grands moments. Tout comme Dupont qui répond toujours présent quand il le faut, il a cette capacité à créer des brèches à partir de rien. Vous ne pouvez faire que regarder et apprécier chacun des matchs qu'il va disputer." À ses yeux, le champion du monde 2019 est un joueur de duels inégalable :

"Son crochet peut partir d'un côté comme de l'autre, a commenté l'ancien capitaine des Lions britanniques et irlandais. C'est effarant ce qu'il est capable de faire (...) Shane Williams avait un redoutable appui gauche mais il n'avait pas les deux côtés comme Cheslin Kolbe. (...) Souvenez-vous comment il avait déposé Owen Farrell en partant du pied droit." S'il n'a pas marqué depuis huit matchs et une réalisation face à Pau, le 12 février dernier, s'il a gaspillé ses plus belles munitions, samedi, Cheslin Kolbe n'a donc pas perdu, loin de là, toute sa magie.