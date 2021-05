Les Toulousains n'en sont pas leur son coup d'essai. Ils disputeront ce samedi leur septième finale de Champions Cup. Pour les Rochelais en revanche c'est une grande première. Les Jaunes et Noirs avaient jusqu'à présent disputé un seul quart de finale dans leur histoire en Coupe d'Europe. C'est donc la première fois que le Stade rochelais et le Stade toulousain se retrouvent sur le terrain en compétition européenne. Une finale 100% française qui promet !

Historique en Champions Cup :

Au cours de leurs sept dernières rencontres en Top 14, les Toulousains ont remporté six fois leurs duels face aux Rochelais. Si les hommes d'Ugo Mola restent les grands favoris de cette finale de Champions Cup, il ne faut tout de même pas oublier la performance remarquable du Stade rochelais dans cette édition européenne. Samedi, ces deux clubs auront l'occasion d'écrire l'histoire. Pour le Stade toulousain, une victoire serait synonyme de record : celui du club le plus titré en Coupe d'Europe, avec un cinquième trophée.

Pour le Stade rochelais, un titre de champion d'Europe permettrait au club de basculer dans une toute autre dimension et de se faire un nom à l'européenne.

Antoine Dupont enflamme les stats :

C'est bien simple, il est partout ! Antoine Dupont fait partie des meilleurs joueurs de cette édition de Champions Cup. Le demi de mêlée toulousain possède la meilleure moyenne de mètres parcourus, de défenseurs battus, de passes après contact ou encore de jeu au pied. Autrement dit, il fait partie des joueurs que personne ne va lâcher des yeux du côté Rochelais.

À La Rochelle l'union fait la force :

Dans les meilleures statistiques de cette édition de la Champions Cup, plusieurs Rochelais pointent en haut du tableau. Wian Liebenberg est le meilleur plaqueur de cette édition. Ihaia West est l'un des meilleurs marqueurs et se situe seulement quatre points derrière Romain Ntamack. Dillyn Leyds est le joueur qui a le plus de franchissements à son actif, sans oublier Gregory Alldritt et Will Skelton qui ont le plus de ballons joués à la main.

Au Stade toulousain comme au Stade rochelais, du potentiel il y en a ! Il faudra maintenant l'utiliser à bon escient pour faire la différence et remporter cette finale de Champions Cup.

Par Manon Moreau