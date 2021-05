Quel match ! Voilà le premier sentiment à l'issue du coup de sifflet final. Car les Rochelais se sont envoyés pour faire tomber l'expérimenté Leinster et ses quatre étoiles. Novices à ce niveau, les Maritimes ont pourtant fait preuve d'expérience pour gérer une entame de match difficile, à l'image de ce carton jaune contre Liebenberg qui venait sanctionner 5 fautes en 7 minutes (8e). L'essai de Tadhg Furlong, sur une succession de "pick and go", faisait justement office de sanction logique à ce niveau (9e). Mais il a eu le mérite de réveiller La Rochelle.

Le pied d'Ihaia West fut une première arme, à l'image de son 100% (7 sur 7) décisif. Faisant preuve de patience mais aussi de détermination, les Maritimes ont construit leur match à l'expérience, face pourtant à l'une des formations les plus habituées d'Europe à ce niveau de la compétition. Mené 12-13 à la mi-temps, le Stade Rochelais semblait éprouvé dans le combat, pour autant sûr de ses forces et de sa capacité à pouvoir inverser la tendance.

La Rochelle capitalise sur sa supériorité numérique

Le tournant du match fut à coup sur sur ce carton jaune contre Lowe (56e), donnant un autre sens à ce match et permettant aux Rochelais de tout donner, de tout tenter, à 15 contre 14. Sur la fin de la supériorité numérique, et après avoir poussé les Irlandais à la faute et faisant tomber le Leinster dans l'indiscipline, Grégory Alldritt est parvenu à franchir la ligne en puissance, après une mêlée et un départ de Vito (66e). Le rêve d'une finale semble alors possible, et la défense s'est resserrée, faisant les efforts nécessaires pour ne pas laisser de munition(s).

Champions Cup - Brice Dulin (La Rochelle) contre le LeinsterIcon Sport

Les Rochelais ont alors pu jouer un peu plus libérés, car le break avait été fait par cette dernière réalisation. A l'entame du dernier quart d'heure et avec une avance de 9 points, le Stade Rochelais a pu insister et porter l'estocade grâce à Will Skelton, dans la foulée d'une pénaltouche (74e). Voilà les portes de Twickenham désormais ouvertes, et qui le restent malgré la réduction de l'écart de Ross Byrne dans les derniers instants (78e). Incroyables Rochelais !