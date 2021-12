"Le dernier essai irlandais ? C’est dommage car nous étions sur un élan positif et on sentait qu’ils étaient dans la difficulté. En jouant simplement mais très bien leur rugby, ils se sont remis d’un seul coup dans l’avancée et ils nous marquent cet essai qui fait mal au casque alors que l’on se sentait bien, que l’on revenait de loin. Ça avait été dur physiquement pour y arriver. Sur les dix dernières minutes de la première période, on avait commencé à sentir que ça s’ouvrait un tout petit peu. On s’est alors appuyé sur nos gros porteurs, Peceli (Yato, N.D.L.R.), Tani (Vili), qui nous font avancer. Il fallait tenir le ballon et ne pas commettre de fautes dans les zones de marque."

"Ce n’était rien de sorcier, juste une remobilisation collective. Ça a encore fonctionné et nous avons réussi à avoir une belle force de caractère. Je ne dirais pas que nous avions le match en main par la suite mais, sur les temps morts, on voyait qu’ils avaient un genou au sol de temps en temps. L’équipe n’était pas loin de quelque chose mais cet essai a fait rebasculer le match. A dix minutes de la fin, quand tu "reperds", c’est dur. Cela se joue sur une décision arbitrale. Pour moi, le ballon part devant (sur la dernière passe de Lowry), lui dit qu’il va derrière. J’imagine qu’il a raison. C’est un grand arbitre, je ne vais pas aller contre lui."