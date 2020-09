Prix du meilleur joueur européen : Radradra, Russell et Vakatawa au coude à coude

Les Exeter Chiefs, le Racing 92, Bordeaux-Bègles et les Bristol Bears sont représentés par des membres de leur squad figurant dans la liste réduite pour le Prix EPCR du Joueur Européen de l’Année 2020. A partir de la sélection initiale de quinze candidats, seuls cinq ont été conservés sur la base du verdict d’un jury d’experts combiné aux votes du public.

Cette liste réduite comporte ainsi quatre joueurs dont les performances ont été décisives dans la qualification de leur club pour la finale de la Champions Cup le mois prochain à Ashton Gate. Exeter est représenté par Sam Simmonds, meilleur marqueur d’essais du tournoi cette saison, ainsi que par Stuart Hogg, dont le coéquipier en sélection nationale écossaise Finn Russell fait également partie de la liste pour le Racing 92, tout comme Virimi Vakatawa, le meilleur trois-quarts centre du monde actuellement

Champions Cup - Finn Russell et Juan Imhoff (Racing 92) contre les Saracens en demi-finaleIcon Sport

Le club francilien est en lice pour une seconde récompense en trois ans après celle obtenue en 2018 par son ancien joueur Leone Nakarawa, dont le litige avec le club francilien sera traîté cette semaine par le tribunal des Prud'hommes de Paris.

Enfin, Semi Radradra a été sélectionné pour ses prestations hors normes en Challenge Cup, tout d’abord avec Bordeaux-Bègles en phase de poules, et plus récemment avec les Bristol Bears, qualifiés pour la finale à venir contre le RC Toulon. C'est d'ailleurs la quatrième fois qu'un joueur évoluant en Challenge Cup est finaliste après Sergio Parisse en 2011, Jonny Wilkinson en 2012 et Jamie Heaslip en 2013

Semi Radradra - BristolIcon Sport

Les votes sont de nouveau ouverts sur le site www.epcrrugby.com et le nom du lauréat, qui recevra par ailleurs le Trophée commémoratif Anthony Foley, sera dévoilé à l’issue de la finale de la Champions Cup à Bristol, le samedi 17 octobre.

La composition du jury : Erik Bonneval (beIN SPORTS), Bryan Habana (Channel 4), Emmanuel Massicard (Midi Olympique), Sonja McLaughlan (BBC Radio 5 Live), Brian O’Driscoll (BT Sport), Alan Quinlan (Virgin Media), Dimitri Yachvili (France Télévisions).