"C'était une bonne chose de prendre cinq points aujourd'hui. Nous restons au contact de l'Ulster et nous allons les recevoir en janvier. Je suis très heureux de ces dix points sur dix pris face à Bath en deux matchs. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe qui a pris du plaisir. Je retiens une chose du match. Nous menions 21 à 0 à la vingtième minute du match. c'est un progrès car cette saison, nous ne réussissions pas nos entames." Clermont a réussi un cavalier seul au cours de la première période, avec des actions de classe comme s'il en pleuvait (ah la passe au pied de Lopez pour Raka, 21-0 où la combinaison petit côté Naqalevu, Lee, Moala, 26-0) .

On a même pensé que Bath, très remanié, pouvait encaisser 80 points. Il n'en fut rien. Clermont connut un petit relâchement assez classique, on ne leur en voudra pas. Bath s'est repris en deuxième période au point de finir le match avec quatre essais. "Oui, on a encaissé des essais trop faciles, notamment sur ces mauls." confiait Morgan Parra.