Pas de limite de joueurs inscrits pour les phases finales de Coupe d'Europe

Comme il avait déjà été annoncé, les joueurs ayant changé de club pendant l'intersaison pourront participer à la phase finale avec leur nouvelle équipe : "Il a été décidé à titre exceptionnel de lever la règle interdisant aux joueurs de participer à une même compétition avec des clubs différents au cours de la même saison." Par ailleurs, les clubs n'auront pas de limite quant au nombre de joueurs pouvant être inscrits sur les listes européennes qui doivent être déposées au plus tard le 1er septembre. En revanche, les clubs doivent s'assurer "que leur effectif actualisé comprenne au moins 12 joueurs suffisamment formés et expérimentés aux postes de première ligne." Enfin, "à titre exceptionnel également, il n’y aura pas de limite au nombre de joueurs non européens pouvant être sélectionnés dans un effectif de match de 23 joueurs au cours des phases finales."