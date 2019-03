248

C’est le nombre de franchissements du Stade Toulousain en Top 14 cette saison, tout simplement le meilleur. Un nombre colossal mais pas si étonnant quand on observe d’un peu plus près le jeu des Rouge et Noir.

Basée sur la vitesse et les ballons de récupération, cette philosophie permet à certains trois-quarts de transpercer significativement les défenses adverses. Les relances du fond de terrain permettent par exemple à l’inévitable Sofiane Guitoune de créer des brèches. Le centre toulousain est le second meilleur franchiseur du championnat avec 27 franchissements. Un atout de poids pour le Stade qui arrive à inscrire un grand nombre d’essais sans forcément buter sur les défenses pendant d’interminables temps de jeu.

182

C’est le nombre de pénalités concédées par Toulouse en Top 14, soit le total le plus faible du championnat.

Ce n’est une nouvelle pour personne, le Stade Toulousain s’appuie sur une défense de fer pour construire ses succès. Depuis que William Servat a pris en charge ce secteur-là aux Sept-Deniers, les Toulousains sont tout simplement impressionnants. Avec des plaqueurs infatigables comme le pilier gauche Clément Castets, le troisième ligne sud-africain Rynhardt Elstadt, ou l’excellent François Cros, Toulouse dispose d’une assise défensive redoutable. Leurs adversaires buttent très souvent sur un mur totalement hermétique, même au sein d’une ligne de trois-quarts composée de gabarits modestes pour le plus haut niveau à l’image de Zack Holmes, Romain Ntamack, Cheslin Kolbe ou Thomas Ramos. Surtout, c'est la discipline de l'alignement rouge et noir qui étone avec un nombre si faible de fautes concédées.

187

C’est le nombre de plaquages effectués par Rynhardt Elstadt en Top 14, titanesque.

Champions Cup - Rynhardt Elstadt plaque Ben Harris (Wasps)Icon Sport

Arrivé en 2017 sur les bords de la Garonne, le natif de Johannesbourg n’était alors qu’un simple joker médical. Il s’est vite imposé comme un élément incontournable de l’effectif Rouge et Noir. Plaqueur infatigable, il impressionne par sa capacité à répéter les efforts dans un laps de temps très faible. Il fait partie de ses joueurs capables de faire reculer ses adversaires à l’impact et d’inverser la pression lorsque ses partenaires sont en difficulté. Le colosse sud-africain pourrait s’avérer déterminant dans la densité physique, surtout en l’absence du papa des Rouge et Noir, Joe Tekori.

41

C’est le nombre de défenseurs battus par Cheslin Kolbe en Champions Cup cette saison.

Champions Cup - L'exploit de Cheslin Kolbe qui marque le 1er essai des Toulousains contre les Wasps (Crédit : EPCR)Other Agency

Le magicien sud-africain est l’arme fatale du Stade Toulousain cette année, son facteur X. Dès qu’il touche le ballon, il se passe quelque chose sur la pelouse. Aucun superlatif n’est désormais adapté pour qualifier Cheslin Kolbe. Ses courses affolent les défenses adverses et pourraient bien permettre aux haut-garonnais de faire la différence sur le synthétique de la Paris La Défense Arena. Titularisé à l’arrière pour ce choc au sommet, les Racingmen vont devoir le surveiller comme le lait sur le feu sur chacune de ses relances depuis ses vingt-deux mètres.

60

C’est le nombre de points inscrits par Thomas Ramos dans cette phase de poule de Champions Cup.

Thomas Ramos s'apprête à buterIcon Sport

L’ancien joueur de Colomiers est le troisième meilleur réalisateur de la compétition derrière Joey Carbery (Munster) et Jaco Van der Walt (Edimbourg). L’arrière du Stade Toulousain est d’une précision chirurgicale face aux perches malgré ses 23 ans et son manque d’expérience du très haut niveau. Justement, si Toulouse souhaite aller loin dans cette compétition, elle devra compter sur un grand buteur, indispensable à ce niveau-là. Pourtant, Ugo Mola et son staff ont décidé de placer Thomas Ramos sur le banc, sûrement remplacé dans l’exercice des tirs au but par l’excellent Zack Holmes. Un problème de riche pour les toulousains, mais les coaches ont tranché.

Par Thomas Saint-Antonin