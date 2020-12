Pierre Mignoni : "J’ai le sourire, c’est une bonne chose de faite que de démarrer la compétition comme ça. Ce qui m’a plu dans ce match, c’est les intentions qu’on a pu y mettre et la précision qu’on a pu avoir dans la finition, même si on doit à mon sens marquer un ou deux essais de plus en première période. On doit aussi s’améliorer sur nos sorties de camp, car nous leur avons rendu quelques ballons qui ont stoppé notre dynamique. Notre discours à la mi-temps était clair : il ne fallait surtout pas tomber dans le piège de faire moins d’efforts, car dans ces moments-là où tu commences à mettre moins d’intensité dans les nettoyages et les plaquages que tu te rends des matchs difficiles. Et en Coupe d’Europe, tout peut aller très vite. À Glasgow, c’est le genre d’erreur qui ne pardonnera pas. On sait ce qui nous attend là-bas pour les avoir affronté deux fois ces dernières saisons, et ce déplacement doit nous permettre de voir si nous avons vraiment progressé."