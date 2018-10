Champions Cup - Montpellier était si près

Mais au terme d'un énorme combat devant et malgré l'infériorité numérique après le carton jaune pour Mulipola, Newcastle est quand même allé marquer l'essai de la victoire après huit minutes d’arrêts de jeu (23-20). Le MHR peut se mordre les doigts de ne ramener qu’un bonus défensif...

Stade champêtre, brume automnale, petite bruine anglaise, il n’y avait rien d’accueillant pour ce premier déplacement héraultais en Champions Cup. Les Montpelliérains ont d’ailleurs bien mis quarante minutes à se mettre dans la partie et ont laissé les Anglais prendre le score très rapidement avec notamment un essai de Graham (4e).

Champions Cup - Yvan Reilhac (Montpellier) contre NewcastleIcon Sport

Sans munitions et impuissants en attaque en première période (1 défenseur battu seulement) mais solides en défense et en conquête, les Héraultais ont finalement profité de l’arrêt de la pluie dans le deuxième acte pour s’exprimer sur cette pelouse synthétique du Kingston Park. Pas de grandes envolées mais des ballons portés propres qui ont amené des pénalités pour Pienaar (5/7, 15 points) et un essai décisif pour Willemse juste avant le money time (16-20). On voyait déjà un cinquième succès consécutif pour le MHR et un véritable déclic sur la scène européenne. Mais ça, c’était avant la fin de match héroïque des Falcons...

Vereniki Goneva (Newcastle) face à Montpellier en Champions CupGetty Images

39 temps de jeu plus tard…

Remuants sous la pluie et très réalistes avec encore un Joel Hodgson impeccable au pied (5/5, 13 points), les joueurs de Dean Richards ont été beaucoup plus apathiques sous le soleil et étaient même dos au mur à la fin du temps réglementaire avec le carton jaune pour Mulipola. 39 temps de jeu plus tard, Callum Dick plongeait au bas du poteau droit héraultais pour marquer le deuxième essai anglais synonyme de victoire aux forceps.

Incroyable maîtrise et mental des avants des Falcons qui ont ferraillé en pick and go à 5m de l’en-but du MHR pendant huit minutes dans les arrêts de jeu avant de fissurer le mur héraultais pour atteindre la délivrance.

Champions Cup - Louis Picamoles (Montpellier) contre FlaconsIcon Sport

Toulon, triple champion d’Europe, à Mayol et maintenant Montpellier, dernier finaliste du Top 14, Newcastle est la grosse surprise de ce début de saison en Champions Cup. Bien que derniers en Premiership, les joueurs anglais ont encore démontré de grosses ressources collectives pour prendre la tête de cette poule 5 devant Edimbourg.

Montpellier n’a pas réussi à confirmer sa victoire inaugurale face aux Écossais et s’incline pour la onzième fois de suite à l’extérieur en Coupe d’Europe (23-20). Le bonus défensif récompense cette réaction dans le deuxième acte et ces huit minutes de défense acharnée dans les arrêts de jeu. Mais pour prétendre à s’imposer loin du GGL Stadium et à la qualification, il faudra tenir cette intensité sur 80 minutes. Prochain round européen à Toulon dans la chaleur de Mayol... Une rencontre qui pourrait déjà être décisive dans la course pour un quart de finale.