Champions Cup - Montpellier éliminé après sa défaite à Edimbourg

La dernière marche était trop haute. Alors qu’ils étaient parvenus à s’offrir un espoir de voir les quarts de finale malgré une campagne européenne périlleuse, les Montpelliérains ont buté sur leur dernière mission : s’imposer sur la pelouse d’Edimbourg, le leader de la poule. Bousculés en conquête, Louis Picamoles et ses partenaires ont été contraints de courir après le score pendant la majeure partie de la rencontre. Loin, très loin du scenario idéal quand on est condamné à l’exploit.

Champions Cup - Darcy Graham (Edimbourgh) contre MontpellierIcon Sport

L’entrée précoce de Levan Chilachava (31e), pour redresser une mêlée à la dérive, a pourtant donné un nouvel élan au MHR. Peu après, c’est d’ailleurs un autre avant, Jacques du Plessis, qui a concrétisé en force la seule réelle occasion héraultaise du premier acte (9-7, 40e). Et sous l’impulsion du Géorgien, le pack montpellierain a même un temps fait reculer l’étonnante mêlée d’Edimbourg. Insuffisant toutefois pour faire définitivement basculer une partie globalement maîtrisée par les hommes de Richard Cockerill.

L’exemplaire conquête écossaise

Certes, les Cistes ont brièvement pris les devants au tableau d’affichage (10-9, 47e). Mais par la même occasion réveillé le collectif écossais, qui a survolé les débats dans les zones d’affrontement. Grattant ballon après ballon, multipliant les contests gagnants et resserrant les lignes, Stuart McInally et sa bande n’ont jamais laissé au MHR la possibilité de s’exprimer. La désignation de WP Nel en tant qu’homme du match ne fait que confirmer cette impression, tant le pilier a été l’un des soldats les plus en vue au moment d’annihiler les timides offensives héraultaises. Et tant il a contribué à déliter la mêlée pendant la première demi-heure.

Champions Cup - Duhan va der Merwe (Edimbourgh) contre MontpellierIcon Sport

Pendant direct de cette conquête défaillante, l’indiscipline a également coûté cher aux protégés de Vern Cotter. Un 4/5 de Jaco Van der Walt dans ses tentatives de pénalité aura suffi à tenir Montpellier à distance tout au long de la soirée. L’essai de Darcy Graham (62e) ne faisant que valider définitivement le ticket d’Edimbourg pour les quarts de finale de la Champions Cup. Une première depuis 2012 pour le club écossais. De son côté, Montpellier devra attendre au moins une saison supplémentaire pour espérer atteindre ce stade de la compétition une deuxième fois dans son histoire. Voire davantage. A la peine en Top 14, le MHR est loin d'avoir acquis sa participation à la prochaine édition de la grande Coupe d’Europe.