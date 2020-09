Les Chiefs d’Exeter vont disputer leur première finale de Coupe d’Europe, dix ans après avoir été promu en première division anglaise, preuve du chemin parcouru en peu de temps alors qu’ils sont devenus les principaux rivaux des Saracens dans leur championnat domestique ces dernières saisons. Le boss des Chiefs, Rob Baxter pouvait se féliciter de cette nouvelle étape de franchie après cette victoire en demi-finale face au Stade toulousain : "Cela fait partie de ce que nous sommes aujourd’hui en tant que club, avoir des objectifs précis et y parvenir. La chose la plus importante pour moi n’est pas d’être qualifié pour la finale et de simplement la jouer. C’est d’arriver sur le terrain et en sortir vainqueur."

Rob Baxter était surtout fier de la performance de ses joueurs qui ont su appliquer le plan prévu pendant 80 minutes pour venir à bout des Toulousains pourtant bien partis dans cette demi-finale puisqu’ils ont dominé la première période : "Nous avons dû résisté à la tempête, mais les Toulousains ont dû vraiment s’employer pour marquer leurs points et cela nous a permis de marquer des points plus tard dans la rencontre. Mais les grands matchs de rugby sont comme des combats de boxe. A certains moments, celui qui n’arrive plus à lever ses mains peut être mis K.O. Nous avons créé ce genre de moments aujourd’hui. Nous avons obligé Toulouse à aller au sol et à faire beaucoup de choses pour gagner quelques mètres. Tout le monde a adhéré à notre plan pendant 80 minutes. Quelle est la meilleure façon de fatiguer un mec solide ? Vous n’arrêtez pas de le coller par terre et vous le faites se relever. Je suis vraiment très fier de cela et ce que je ressens pour les joueurs est exceptionnel."