Le deuxième ligne était sorti juste avant la mi-temps du match d'Autumn Nations Cup face à l'Écosse. Touché au genou, Henderson va devoir consulter un spécialiste pour connaître la durée de son indisponibilité. Il s'ajoute à une liste assez fournie de joueurs sur le carreau comme le néo-international irlandais et ouvreur Billy Burns, l'arrière Louis Ludik ou encore les ailiers Luke Marshall, Rob Baloucoune et Will Addison qui sont des joueurs importants dans le dispositif des Ulstermen.