Toulon à nouveau maître de son destin

Comme trop souvent depuis le début de saison, les Toulonnais ont connu toutes les peines du monde et fait preuve d'une irrégularité chronique, pour venir à bout d'un adversaire courageux mais inférieur. D'abord irrésistibles pendant le premier quart d'heure, les Toulonnais ont finalement laissé l'initiative aux Italiens pendant de trop longues minutes en fin de première mi-temps, pour finalement retrouver de la maîtrise en deuxième.

Comment expliquer ce nouveau coup de mou, qui aurait pu couter, si ce n'est la victoire, au moins le bonus aux Toulonnais ? "Les conditions (ndlr météorologiques) étaient compliquées. Mais surtout, après notre bonne entame et l'essai d'Antho (ndlr Belleau, dès la 8e minute), on a voulu emballer. Malgré ce qu'on s'était répété toute la semaine, à savoir de bien rester focus sur l'action à venir, on s'est peut-être vu trop forts, analysait à froid Raphaël Lakafia après la rencontre. On a pensé au bonus bien trop tôt et on a voulu relancer dans tous les sens. On a joué dans notre camp, on s'est exposé et on n'a pas vu le jour de la vingtième à la quarantième minute. C'est ce qui nous fait défaut depuis le début de saison et nous sommes une nouvelle fois retombés dans nos travers." A son capitaine, Mathieu Bastareaud de poursuivre : "En fin de première période on voulait à tout prix scorer et on a finalement été trop brouillons. On s'était trompé, ce n'était pas une météo pour envoyer du jeu. Après la mi-temps, on a donc tenté de remettre la main sur le ballon. Nous sommes revenus à un jeu à une passe, pour créer de l'avancée et jouer notre jeu."

" On a eu le momentum "

Finies les relances de leur vingt-deux mètres et les prises de risques inutiles, les Toulonnais sont revenus à un jeu plus direct, mais également plus simple. Et, aidés par le vent qui soufflait dans leur dos en deuxième période, les Toulonnais ont pris le meilleur sur Trévise. Pour ce faire, les Varois ont également pu compter sur la force de leur collectif et l'expérience de joueurs, persuadés qu'ils allaient remplir l'objectif : les cinq points. "En rentrant avec un seul essai à la mi-temps, et ce alors qu'on devait en inscrire trois en seconde, on aurait pu avoir le moral en berne ; mais il n'y a jamais eu de doute. Nous ne nous sommes pas désunis, on a remis les choses à l'endroit et, pour nous, c'était certain que ça allait passer. Le staff et les leaders nous ont répété qu'il fallait continuer et rester dans les structures. On savait qu'en allant jouer chez eux, ils allaient finir par craquer. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu le momentum, on les a mis en difficulté, Jos' (ndlr Tuisova) a débloqué la situation et on a su mettre le coup d'accélérateur pour leur mettre la tête au fond du seau quand l'opportunité s'est présentée." Toulon a donc poussé, poussé et fini par s'envoler. C'est d'abord Josua Tuisova (45e, 57e) qui faisait craquer le rideau défensif italien, avant d'être imité par Mathieu Bastareaud (53e) et qu'Hugo Bonneval ne clôture le festival (68e). Les Italiens, impuissants, laissaient échapper la rencontre et Toulon récupérait un indispensable point de bonus offensif.

" Cette saison, on s'est dit qu'on voulait créer quelque chose "

La tempête promise par Mourad Boudjellal en cas de défaite attendra donc. Car à une journée du terme de la phase de qualification de Champions Cup, Toulon domine seul la poule 5. C'est désormais du côté de Llanelli, samedi prochain, que se jouera l'avenir européen du RCT. En cas de victoire ? Toulon verra les quarts de finale de la compétition pour la septième fois en autant de participations. En cas de défaite ? Pour l'heure, personne ne veut l'envisager, surtout par Mathieu Bastareaud : "Llanelli ? Ce sera le match le plus important de la saison. A la clé il y a un quart de finale à la maison. C'est important pour le club, les joueurs et la ville. […] On a les joueurs pour le faire. Cette saison, on s'est dit qu'on voulait créer quelque chose. Le passé, c'est le passé. On a eu beaucoup de changements, certains joueurs sont arrivés, d'autres sont partis, et on veut créer quelque chose avec ce groupe là". S'ils veulent tenir leur promesse, les Toulonnais savent donc ce qu'il leur reste à faire.

Par Pierrick Ilic-Ruffinatti