Combezou : "Le match parfait"

Entre mettre 39 points ou en prendre 0 Thomas Combezou choisi les deux, c'est dire si la performance du CO est aboutie. Une volonté qu'il a exprimée en conférence de presse. "Suite au match aller, on avait à cœur de se racheter, on a fait le match parfait pour rendre la pareille à Leicester. On est très heureux, mais c'est fini, il faut passer à autre chose."

Thomas Combezou (Castres) - 26 mars 2016Icon Sport

Pour rappel, le CO s'était largement incliné 54-29 en Angleterre, compromettant alors leurs chances de qualification. Grâce à cette revanche, les Tarnais préservent une maigre chance de voir les quarts de finale. "Le Munster ça fait rêver, on va bien se préparer, il va falloir faire un gros match là-bas, on s'est jamais." Souligne le centre castrais, tant l'exploit au Munster tient du miracle.

Dumora : "On va pouvoir jouer libéré au Munster"

Pour son retour de blessure, Julien Dumora s'est également rendu en conférence de presse. "Ça fait plaisir de revenir sur le terrain avec une victoire bonifiée. Ça fait un petit moment que je n'avais pas joué au centre, c'est dur de retrouver ses repères, mais je m'en sortais bien en fin de match." Au milieu de cette performance, Julien Dumora a facilement pu faire son retour. Conscient du défi qui attend son équipe, l'arrière reste lucide concernant les prochains matchs. "On a fait le job, ce soir. Ça redonne de la confiance, on va pouvoir jouer libéré au Munster avant de défier le Racing, qui reste le match le plus important de cette fin de bloc." Le CO se rendra au Munster ce dimanche à 14h00.

Anthony Jelonch, devant Julien Dumora (CO), face au SUA - Top 14 (29 octobre 2017)Getty Images

Propos recueillis par Baptiste Barbat