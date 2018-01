Laranjeira : "Nous n'allons pas galvauder notre chance"

Êtes-vous surpris d'être toujours en course pour une place en quarts de finale de Challenge Cup ?

Thomas Laranjeira : Nous avons réussi à gagner à Oyonnax avec le bonus offensif, ce qui nous permet d'être en concurrence avec le Stade français et Bordeaux pour la qualification. Surtout, nous devons tout d'abord battre Worcester sans laisser de point aux Anglais. Nous savons aussi que le mieux serait de prendre cinq points. Maintenant, ça fait du bien d'être parvenus à bien nous relancer dans cette compétition que nous avions un peu oubliée en raison de nos résultats en Top 14. Notre début de saison a été délicat en championnat et les premiers matchs de Challenge ne s'étaient pas non plus très bien passés, avec notamment une défaite à domicile face au Connacht avant de connaître une grosse déconvenue face à cette même équipe irlandaise. Maintenant nous espérons nous qualifier car nos victoires en Top 14 face à Montpellier et Toulon nous ont mis dans une autre dynamique.

Est-ce le début du renouveau briviste ?

T.L. : Il reste encore onze matchs de Top 14 qui serons très importants car la course au maintien avec Agen et Oyonnax est loin d'être terminée. Mais engranger des victoires nous permet de nous remettre en confiance, et en cas de victoire ce samedi, nous serions sur une série de quatre séries. Après avoir touché le fond, ce ne serait pas négligeable car tout vient par la victoire. A nous de poursuivre sur cette dynamique, même si nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre de nous relâcher jusqu'à la fin du championnat.

Le match à Oyonnax a aussi permis de revoir des joueurs sur la pelouse...

T.L. : Cette compétition permet à certains de se montrer et aux blessés de revenir. Cela permet de raviver une concurrence saine et ça tire toute l'équipe vers le haut. C'est aussi un autre rugby et donc cette compétition est très intéressante. Nous n'allons pas galvauder notre chance d'autant plus qu'elle nous a souvent réussi.

Qu'attendez-vous de cette équipe de Worcester ?

T.L. : Worcester peut aussi se qualifier et nous connaissons la mentalité des anglais qui jouent tous les matchs à fond. Nous allons avoir une belle équipe face à nous. Maintenant, Worcester a l'habitude de jouer sur une pelouse synthétique. Ça peut être un avantage car nous sommes plus habitués aux conditions climatiques actuelles et nous connaissons mieux notre pelouse. En tout cas, je l'espère.