"Cela fait plaisir de voir le beau combat devant se concrétiser derrière. On a été libérés à partir de la 20ème grâce au boulot au pied de Thomas (Laranjeira) puis ensuite on a pu marquer de beaux essais. L'équipe était un peu remaniée mais la confiance était là grâce à la semaine de travail et, si on veut aller faire un truc à Edinbourgh, il en faudra encore plus. Ce qui est un peu frustrant c'est qu'on aurait dû obtenir le bonus car on a marqué, c'était devant moi, je ne sais pas s'il y a la vidéo en Challenge mais l'essai aurait dû être accordé à Vano (Karkadze). Et puis même, les gros auraient dû obtenir un autre essai de pénalité à la fin, ça aurait récompensé leur travail car on leur a roulé dessus devant. Dans l'ensemble on s'est fait plaisir, on a tenté des choses, parfois raté et d'ailleurs je vais me faire un peu tirer les oreilles je pense mais ça fait partie du jeu et ce match a été positif pour tout le monde car dans des conditions difficiles on a réussi à gagner nos duels. Surtout devant, il faut les féliciter, ils auront droit à une bonne bière !", a réagi l'ailier briviste après la rencontre.