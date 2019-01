Cancoriet out, ça bouge au Stade français, Poirot oscarisé... Les 5 infos de ce lundi

Du mouvement au Stade Français

Comme révélé dans l'édition du Midi Olympique du lundi 14 janvier 2018, l'ancien entraîneur de Toulon, Fabrice Landreau sera à Paris ce lundi pour finaliser son arrivée au Stade Français. Pour autant, le directeur de la formation, Pascal Papé, reste au club. Fabrice Landreau ne remplacera donc pas Pascal Papé, directeur du centre de formation. Heyneke Meyer n’a semble-t-il jamais eu le désir de se séparer de l’ancien capitaine du XV de France. Au contraire. Dans l’entourage de l’ancien mentor des Springboks, on assure qu’il est satisfait du travail de Papé. Ainsi, Landreau, qui a déjà dirigé le centre de formation parisien sous l’ère Max Guazzini, collaborera en liens étroits sur les sujets liés à la formation avec l’ancien deuxième ligne.

Mauvaise nouvelle pour l'ASM

Blessé samedi face à Northampton et sorti à la 12e minute de jeu, Judicaël Cancoriet passait des examens complémentaires ce lundi. Lesquels ont révélé une rupture tendineuse au niveau du muscle pectoral. La blessure nécessitera une opération pour le troisième ligne international (22 ans, 4 sélections) et le tiendra éloigné des terrains plusieurs mois. Le club auvergnat pourrait, dans les prochains jours, se mettre en quête d'un joker médical pour couvrir son absence.

Entraîneur, un métier précaire

C'est Tech XV, le syndicat des entraîneurs professionnels, qui publiait ce chiffre en début de saison. Depuis la saison 2006 et l'instauration des formats toujours en vigueur (Top14 et Pro D2 à seize clubs), 105 entraîneurs des clubs professionnels français ont été démis de leurs fonctions alors que leur contrat courait toujours. Une vision plus précise de la précarité du métier. Par ailleurs, de nombreux noms d'entraîneurs prestigieux n'ont pas de club. C'est notamment le cas de Serge Milhas, Mathieu Blin, Marc Dal Maso, Marc Delpoux ou encore Jacques Delmas et Richard Dourthe. Récemment, c'est Julien Dupuy qui a été remercié par son club du Stade Français. Enfin, ce métier d'entraîneur n'est pas de tout repos puisque Tech XV révèle que 82 % des vies personnelles sont affectées par la profession.

Zhvania prolonge chez les Wasps

Les Wasps ont enregistré ce lundi la prolongation de Zurab Zhvania (27 ans) d'une saison supplémentaire. Le pilier international géorgien (36 sélections), qui a joué sept saisons au Stade Français, était arrivé aux Wasps cet été en tant que joker médical de Matt Mulan, dont le contrat vient d'être rompu. Après avoir disputé 15 matchs cette saison, Ahvania est désormais lié à son club jusqu'en 2020.

Jefferson Poirot, premier oscarisé de l'année

Pour ses performances répétées et son emprise, Jefferson Poirot a reçu hier l'Oscar Midi Olympique en présence de toute l'équipe professionnelle de l'UBB. Alexandre Roumat a reçu, lui, le prix Barbarians ainsi qu'un maillot des mains de son père, Olivier Roumat. Un moment fort en émotion.