Bayonne officialise la signature de Camille Lopez

Camille Lopez jouera à Bayonne la saison prochaine. Le joueur de 32 ans arrivé à Clermont en 2014, en provenance de Perpignan, quittera donc le club auvergnat à la fin de la saison pour rejoindre Bayonne. Camille Lopez a signé un contrat de deux saisons jusqu'en 2024.

La Coupe du Monde de Rugby à XIII 2025 en France

La 17e édition de la Coupe du Monde de Rugby à XIII devrait se dérouler en France en 2025, les très bons résultats des Dragons Catalans en Super League et du Toulouse Olympique qui vient d'y accéder, ne seraient pas anodins dans ce choix. La compétition se tiendra dans 40 villes et concernera 16 pays s’il n’y a pas de changement de format d’ici là.

Laurent Cardona privé de son 150e match

Laurent Cardona devait arbitrer son 150e match dans l'élite à l'occasion de la rencontre entre Lyon et Pau ce week-end. Malheureusement pour lui, l'arbitre qui avait débuté sa carrière professionnelle le 3 janvier 2010 lors d'un match entre le Racing et Bourgoin a été testé positif à la Covid-19. Pour l'heure il est totalement asymptomatique.

Les prochaines journées de Coupe d'Europe confirmées

Hier soir, les présidents du Top 14 ont appris que les journées 3 et 4 de coupe d'Europe se joueront normalement. La décision a été prise par les dirigeants de l'EPCR qui se sont dits rassurés par les récentes orientations prises par les gouvernements anglais et français sur les motifs impérieux de déplacements entre les différents pays.

Les Gallois envisagent de recevoir leurs matchs du Tournoi en Angleterre

Le Pays de Galles connaît une cinquième vague de Covid-19 assez importante. Les évènements sportifs sont restreints et doivent composer avec une jauge de 5000 spectateurs. À quelques semaines du début du Tournoi des 6 Nations, la fédération envisage donc de jouer ses matchs à domicile en Angleterre. Les gallois doivent recevoir l'Ecosse (12 février), la France (11 mars) et l'Italie (19 mars). L'année dernière, avec les huis clos lors des matchs contre l'Angleterre et l'Irlade, la fédération avait perdu 13,5 millions de livres en recettes.