"C'est inquiétant"... Le Top des déclas

"On ne va pas se pendre dès la première journée, mais c'est sûr que c'est inquiétant"

Après la défaite des Agenais face à Castres (22-26), l'entraîneur du SUA Christophe Laussucq n'arrive pas à expliquer comment la victoire à pu échapper aux siens. "Je ne comprends pas comment on peut perdre ce match. J'ai l'impression d'avoir déjà vu dix fois ce scénario la saison dernière. C'est décevant de perdre avec un match aussi mauvais. On leur donne 14 points en fin de première période. On ne va pas se pendre après la 1re journée, mais c'est sûr que c'est inquiétant."

"J'ai ressenti beaucoup de fierté pour mes avants"

Victorieux surprise à Montpellier (23-26), grâce notamment à une mêlée conquérante, les Palois ont parfaitement lancé leur saison. Après la rencontre, l'ouvreur Antoine Hastoy, lui aussi très en vue pendant le match, a tenu à rendre hommage à son paquet d'avants. "L'année dernière, la mêlée faisait déjà partie de nos forces mais ils ont encore progressé. J'ai ressenti beaucoup de fierté pour eux."

"L'addition est chère"

Lourdement défaits à Brive (42-23), l'entraîneur de Bayonne Yannick Bru était très en colère après la rencontre. Il remet en cause l'indiscipline et le manque d'investissement de ces joueurs. "J'ai un sentiment de colère qui prédomine par rapport à la différence d'investissement, à la discipline: trois cartons jaunes, dix-neuf pénalités, c'est inadmissible à ce niveau."

"Aujourd’hui, il n’y a plus aucune discussion avec Sotaco International et ceux que nous avons appelé les "Émiratis"

Dans un entretien accordé à Midi Olympique, Robert Ménard siffle la fin d'un feuilleton qui aura duré plusieurs mois. Le maire de Béziers affirment que les discussions portant sur un potentiel rachat du club de Béziers sont bel et bien terminés. "Fantasmer sur l’arrivée de sauveurs d’Abou Dhabi, c’est une connerie ! Aujourd’hui, il n’y a plus aucune discussion avec Sotaco International et ceux que nous avons appelé les "Émiratis". J'ai totalement confiance envers la nouvelle direction."

"On a montré du caractère"

Après ce spectaculaire Clermont - Toulouse (33-30), Sébastien Bézy est revenu sur ce match si particulier pour lui. Mis à part le contexte assez spécial, il retient le caractère affiché par ses nouveaux coéquipiers. "Nous avons eu un peu chaud en deuxième mi-temps mais nous avons montré que nous avions du caractère pour résister au retour de Toulouse car ils ont montré eux aussi avec deux joueurs de moins qu’ils en avaient. On a tenu, on a tenu encore jusqu’à la dernière action et on a réussi à gagner sur la fin."

