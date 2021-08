Pour le premier match de la saison en Bunnings NPC, les spectateurs ont eu droit à une performance XXL du demi d'ouverture Brett Cameron. Celui qui a été sélectionné une fois avec les All Blacks a inscrit 29 points pour les Manawatu Turbos : 6 pénalités, 3 transformations et un essai au compteur. Cameron a battu son record personnel de points, c'est seulement la troisième fois dans la dernière décennie qu'un joueur atteint un tel chiffre dans ce championnat ; Fletcher Smith avait scoré 34 points et Damian McKenzie 33 points. Après la saison en Bunnings NPC, Brett Cameron s'envolera pour le Japon où il s'est engagé avec les Kamaishi Seawaves, en 2ème division de Pro League.