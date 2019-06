Une visibilité inégalable pour les Dragons catalans

Samedi 18 mai avait lieu la rencontre exceptionnelle entre les Dragons catalans et les Wigan Warriors dans le cadre de la Super League de rugby à XIII. Plus de 35 000 personnes (un record historique dans le championnat) étaient présentes au Camp Nou de Barcelone pour cette fête du rugby et la victoire des Dragons (33-16). Jean-Charles Tolza, l'un des dirigeants des Dragons catalans, revient sur cet immense succès.

Rugbyrama : Que retenez-vous de ce succès contre les Wigan Warriors ?

J-C. T. : Wigan est champion d'Angleterre d'abord, il faut le rappeler ! Les Warriors reviennent à 8-6 avant la 40e mais malgré les pépins physiques (sorties sur blessure) les Dragons ont su tirer leur épingle du jeu et c'est une victoire incontestable.

Au-delà de l'aspect sportif, ce match vous a permis une exposition inhabituelle...

J-C. T. : Il va falloir capitaliser cette journée riche en exploits car les Dragons catalans sont le seul club sportif français, tous sports confondus, à avoir une telle visibilité au Royaume-Uni. On avait encore ce samedi les caméras de Bein Sports, de Sky, de Fox, etc... Plus de 35 000 personnes au Camp Nou pour du rugby à XIII, c'est évidemment une grande réussite. On le refera sûrement l'an prochain.

Cette victoire doit avoir des conséquences très positives...

Justement, on a eu de la visibilité et c'est ce que j'explique à certains annonceurs nationaux et internationaux avec qui on est en contacts actuellement pour les faire rentrer en partenaires majeurs ou non. Cette couverture médiatique est inespérée ! Je demandais d'ailleurs ce lundi à un grand patron du Cac 40 quel club français pouvait se targuer d'avoir joué à Wembley (Londres), au Camp Nou, la semaine prochaine à Anfield (Liverpool) et début octobre à Old Trafford (Manchester)... L'argumentation est facile à faire.

Quel est l'apport de Bpifrance dans cette quête de nouveaux partenaires ?

J-C. T. : Bpifrance nous a donnés une légitimité privée et institutionnelle qui nous permet d'attaquer les grands comptes, comme je le fais avec les entreprises du Cac 40. Celles-ci sont attirées par notre visibilité au Royaume-Uni, car nous y jouons deux fois par mois et y sommes retransmis en direct via Sky Sports ou Bein Sports.