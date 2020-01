Bordeaux champion d'automne, Paris sort de la zone rouge.. Les Tops et Flops du week-end

Tops :

Le Stade Français n’est plus lanterne rouge !

Après sa large victoire dans le Classico contre le Stade Toulousain, le Stade Français sort enfin de la dernière place. Désormais 13e devant Agen, le club parisien se voit rêver à une folle remontée au classement. 3 matchs sans défaites et les coéquipiers de Gaël Fickou prennent un bol d’air au classement. Le duo Sempéré-Arias a tout changé et remis le club dans la bonne direction.

Bordeaux, Champion d’Automne

À titre honorifique, l’UBB de Christophe Urios succède à Clermont pour le titre de Champion d’Automne en Top 14. Bordeaux enchaîne avec un 9e match sans défaite toutes compétitions confondues. Les deux dernières défaites remontent au match à Brive le 19 octobre dernier et contre Lyon le 5 octobre. Sinon, l’UBB n’a pas perdu un troisième match depuis le début de la saison, de quoi entrevoir les phases finales pour la première fois de l’histoire du club.

Saracens et Edinburgh gagnent par plus de 60 points

En Premiership, les Saracens n’ont pas fait semblant contre Worcester avec pas moins de 62 points inscrits contre seulement 5 encaissés. Segun Rotimi a marqué 2 des 10 essais de son équipe, pour passer la barre des 60 points en un match. En Pro 14, Edinburgh a voulu imiter son voisin anglais contre la province de Southern Kings avec 61 points inscrits et 13 encaissés. Réduit à 14 après 12 minutes de jeu, les Sud-africains n’ont rien pu faire face aux assauts écossais.

Flops :

L’indiscipline de Castres fait peur

Castres Olympique a perdu son match à Mayol à cause de son indiscipline et ses 17 pénalités concédées au total sur la rencontre. Au bout de 2 minutes de jeu, les Castrais étaient réduits à 14 avec un premier carton jaune et s’en suivra 3 autres cartons jaunes sur l’ensemble du match. Mais les Toulonnais n’ont pas été disciplinés avec 3 cartons jaunes et un carton rouge.

Fatialofa toujours dans un état inquiétant

Le deuxième-ligne néo-zélandais de Worcester, Michael Fatialofa, reste dans un état inquiétant et va passer encore une journée à l'hôpital. Blessé gravement au cou contre les Saracens, les images de sa femme ne donnent pas des signes rassurants. Le joueur est dans un état préoccupant et toujours en soins intensifs.

Encore une défaite à domicile pour Pau

La Section Paloise vient d’enchaîner avec une 3e défaite consécutive à domicile en Top 14. Face à La Rochelle, les Béarnais ont perdu largement en encaissant 44 points sur sa pelouse. Une défaite peu rassurante pour Pau qui n’y arrive pas à domicile avec 4 défaites sur 7 matchs joués au Stade du Hameau.

Par Bastien Rodrigues