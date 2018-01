Bledisloe Cup : le troisième round 2018 se jouera au Japon

Après les confrontations à Sydney (18 aout) et Auckland (25 août) dans le cadre du Rugby Championship, Australie et Nouvelle-Zélande disputeront un troisième test le 27 octobre au Nissan Stadium de Yokoama (72 000 places), théâtre de la finale de la Coupe du Monde 2019. Ce sera la troisième fois que la Bledisloe Cup se disputera hors Australie et Nouvelle-Zélande après les tests organisés à Tokyo en 2009 et Hong-Kong en 2010 Les All Blacks détiennent la Cup depuis 2003. S'ils sont encore loin de leur record de possession : 27 ans entre 1951 et 1978 (12 victoires), la plus grande série de victoires est en cours (15).