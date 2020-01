Billets de match contre services rendus : une enquête policière vise un fonctionnaire basque

C'est une bien étrange histoire qui, par ricochets, s'apprête à quelque peu secouer le quotidien plutôt tranquille du rugby basque, ces jours-ci. Dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de corruption datant de l'année 2019 mais remontant bien en amont, un employé de la sous-préfecture de Bayonne a récemment été mis en examen puis écroué par les services de police de la cité bayonnaise.

Selon nos informations, il serait aujourd'hui reproché à la personne en question d'avoir rendu des services en nature à quelques rugbymen du BOPB et de l'Aviron bayonnais (rajout de points sur le permis de conduire après une lourde infraction au code de la route, par exemple...) en échange notamment de tickets de matchs, que ce soit au stade Jean Dauger (Bayonne) ou à Aguilera (Biarritz). Le deal entre "corrompu présumé" et "corrupteur supposé" s'est ici tenu en dehors de tout contrôle des deux clubs de la Cote basque, lesquels ont d'ailleurs le droit de se porter "partie civile" s'ils estiment leur "marque" entachée par les faits en question.

Dans les semaines à venir, plusieurs rugbymen des deux clubs (à ce stade de l'enquête, on parlerait plus volontiers d'anciens joueurs) devraient donc être entendus par les enquêteurs et, si les torts étaient avérés et partagés, risqueraient eux-aussi de lourdes sanctions. Pour autant, cette affaire de corruption au Pays basque ne touche le monde du sport qu'à la marge. Ainsi, plusieurs notables du BAB, le sigle regroupant la communauté Biarritz-Anglet-Bayonne, pourraient être concernés par les agissements présumés.