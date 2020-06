Béziers : Journée décisive, Angelotti se retire

Cela devrait être celui dit « projet Dominici » qui sera aux commandes puisque Louis-Pierre Angelotti, partenaire du club, porteur du projet aux côtés de René Bouscatel, qui devait être nommé président, a décidé de renoncer définitivement à la reprise du club. Le promoteur immobilier et sponsor depuis 20 ans, a expliqué avoir "subi de graves injures et des menaces inacceptables et insupportables".

Par ailleurs le dirigeant de Passion Ovalie, Cédric Bistué, actionnaire principal de la SASP, doit venir ce samedi sur Paris pour y rencontrer avec son avocat celui des Emiratis, afin de se mettre d’accord sur un processus de vente de ses parts.

C’est donc le projet mené par Christophe Dominici qui devrait prendre les commandes du club. A moins que …