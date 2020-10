Beheregaray out pour six mois, le groupe de l'Angleterre est connu... Voici les 5 infos de ce lundi

Six mois d'absence pour Beheregaray

Clermont a appris ce lundi l'absence longue durée de son talonneur Yohan Beheregaray. Le joueur de 23 ans s'est blessé contre la Section Paloise et souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une grave blessure qui le tiendra éloigné des terrains pendant six mois. Le club réfléchit à une éventuelle piste d'un joker médical.

Neufs joueurs sans sélection dans le groupe anglais

Eddie Jones a dévoilé ce lundi un liste de 36 joueurs pour préparer le match en retard du Tournoi face à l'Italie à Rome. Il y a neuf joueurs sans aucune sélection avec par exemple le pilier Beno Obano de Bath, l'arrière de Bristol Max Malins et le demi d'ouverture des Wasps Jacob Umaga, le neveu du All Black Tana Umaga.

Malgré son doublé Coupe d'Europe-championnat, le club d'Exeter ne compte que trois joueurs dans ce squad avec Henry Slade, auteur de l'essai en finale de Premiership, le pilier Harry Williams et le seconde ligne Jonny Hill, auteur d'une saison majuscule et qui va connaître ses premiers instants avec le groupe national.

L'Irlande perd Ringrose avant la France...

Le centre irlandais Garry Ringrose, blessé contre l'Italie ce week-end, ne disputera pas le match face à la France samedi, a annoncé lundi la Fédération irlandaise de rugby. Ringrose s'est cassé la mâchoire lors de la première période de la déculottée infligée par le XV du Trèfle à l'Italie (50-17) samedi "et sera absent pour le reste de la fenêtre internationale", a indiqué l'IRFU. Le centre du Leinster est un joueur-clé de l'Irlande et a déjà manqué les matches face à l'Angleterre et au pays de Galles en début d'année en raison d'une blessure à un pouce.

...mais rappele Cooney

Alors qu'il avait été zappé par Andy Farrell dans le groupe irlandais pour ces matchs d'automne, John Cooney fait son retour dans le squad celte pour le match face aux Bleus. Le blessure de Jamison Gibson-Park, le demi de mêlée remplaçant des Irlandais ouvre une porte au joueur de l'Ulster pour intégrer le groupe de 23 pour affronter le XV de France.

Le Parc y Scarlets accueillera le pays de Galles cet automne

Alors que les Gallois vont recevoir samedi l'Écosse au Parc y Scarlets de Llanelli, la fédération galloise a annoncé que le XV du Poireau recevra également ses trois matchs d'Autumn Nations Cup dans cette même enceinte. Durant cette compétition, les joueurs de Wayne Pivac vont affronter la Géorgie et l'Angleterre en poule, avant de disputer le match de classement final.