Baisse de salaire à Montpellier, la Premiership dans le flou... Les 5 infos de ce dimanche ☕

Les joueurs de Montpellier baissent leur salaire

"C'est fait" a annoncé le président du club Mohed Altrad à nos confrères de RMC Sport. Le MHR est le quatrième club de Top 14 a trouvé un accord avec ses joueurs pour qu'ils baissent leur salaire. En avril, le MHR était le premier, club a entamé des discussions avec ses joueurs afin de convenir à une baisse des salaires. Aujourd'hui, c'est chose faite, la baisse serait d'environ 12 %.

Le rugby anglais s'intérroge sur la reprise

Alors que la Premiere League va reprendre le 17 juin, le rugby anglais lui est toujours dans le doute au sujet d'une possible reprise. Le Royaume-Uni se déconfine aujourd'hui, une décision qui autorise également la reprise des entraînements avec un certain nombre de joueurs. En ce qui concerne la reprise des compétitions : pour le moment, aucune décision n'a été actée au sujet d'une possible reprise des compétitions rugbystiques.

Les entrainements vont reprendre en Afrique du Sud

Il y a deux jours, le ministère des Sports et des arts sud-africains a donné l'autorisation pour le retour d'une pratique sportive à l'entraînement. Nous allons donc revoir les Sud-Af reprendre le chemin des terrains.

Toulon blanchi par la FFR sur le salary cap

Pendant le mois de mars, le RCT avait condamné à payer une amende de 40 00 euros, car le club n'avait pas respecté le salary cap. Selon le JDD, le RCT aurait été blanchi par la commission d'appel de la FFR. Le club de la rade pourra donc recruter normalement sans contrainte.

Le rugby français a peur du vide

Avec les championnats à l'arrêt, la baisse des revenus et un mercato au ralenti, le rugby français est en grande difficulté. La possibilité des huis clos rajoute à cela une vraie hantise pour les clubs. Dans un entretien accordé à l'AFP, le directeur général du Stade français Thomas Lombard s'exprime sur la situation : "Aujourd'hui, on envisage le pire, car on se rend compte de l'impossibilité de fixer une conduite et d'avoir une vision à moyen terme"