Azéma répond à Galthié, les Dragons catalans étrillés pour la reprise... Les 5 infos de ce dimanche

Azéma répond à Galthié, vers un bras de fer entre les clubs et le XV de France ?

La décision de World rugby de programmer six matchs internationaux à l'automne, contre l'avis des clubs, a de nouveau tendu les relations entre le XV de France et les clubs. Dans Midi Olympique de lundi, Azéma prévient : "les clubs sont solidaires et prêts à aller à l'affrontement". L'entraîneur de l'ASM en a également profité pour répondre au sélectionneur, Fabien Galthié, qui avait indiqué quelques jours plus tôt à Sud Ouest qu'il n'entendait pas se laisser imposer de rotation contrainte, cet automne, pour limiter l'utilisation de chaque joueur à cinq matchs seulement. "Vous ne pouvez pas toujours prendre : parfois, il faut aussi donner. […] Il ne faudrait pas que l'équipe de France oublie qu'elle aura besoin de tout le monde, dans son objectif 2023."

Les Blues s'imposent chez les Highlanders et conservent le suspense

Bonne nouvelle pour les amateurs du rugby néo-zélandais: à deux journées de la fin, l'issue du Super Rugby Aotearoa est toujours indécise puisque les Blues d'Auckland se sont imposés avec bonus offensif ce dimanche matin sur la pelouse de Highlanders sur le score de 32 à 21. Les coéquipiers de Beauden Barrett reviennent à deux points des Crusaders, qui comptent un match en moins et se déplaceront à Auckland pour la dernière journée.

Gaëtan Germain incertain pour la reprise du Top 14

Dans un portrait qui lui est consacré dans Midi Olympique ce lundi, l'arrière néo-bayonnais Gaëtan Germain a révélé qu'il n'était pas sûr de pouvoir disputer les premières journées du Top 14 2020-2021. "Je me suis fait une déchirure au mollet la semaine dernière et je suis loin d’être sûr d’être remis à temps". Une bien mauvaise nouvelle pour l'ancien briviste qui pourrait manquer l'affiche Brive-Bayonne et donc un retour à Amédée Domenech lors de la première journée.

Les Dragons Catalans humiliés pour le retour de la Super League

Les Saints de St Helens, pour le mach de reprise de la Super Rugby League après 148 jours d'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus, ont largement dominé les Dragons Catalans. À huis-clos dans l'Emerald Headingley Stadium de Leeds, le champion en titre a humilié les Dragons qui ont encaissé six essais, n'en rendant qu'un seul à l'heure de jeu.

Déjà 4000 abonnés du côté de Castres

Le peuple castrais a faim de rugby et cela se voit. Malgré la crise du Covid-19 et l'incertitude liée à la reprise face au maintien du virus, les supporters castrais se sont déjà engagés massivement pour se procurer des abonnements à l'année. Selon le club, déjà 4000 abonnements ont trouvé preneurs.