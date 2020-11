Fabien Galthié n'est pas un grand adepte des profonds remaniements, comme il l'a prouvé depuis le début de son mandat à la tête du XV de France. Mais la situation, avec la très grande majorité de ses cadres de 2020 ayant atteint les trois feuilles de match maximum durant l'automne, l'a obligé à revoir ses plans contre l’Italie. L’ancien demi de mêlée a donc lancé une équipe très expérimentale, à défaut d'être expérimentée, ce qui s'est évidemment ressenti dans la prestation de ses hommes. Mais, malgré leur manque de repères communs, les Bleus ont gagné samedi soir, même s'il convient aussi de relativiser le niveau de leurs adversaires. Du coup, et comme cela transpire depuis dimanche matin, le staff devrait donc s'appuyer sur le peu de certitudes qui sont les siennes et ainsi maintenir sa confiance au groupe qui a battu la Squadra Azzurra pour se présenter à Twickenham, lors de la finale de la Coupe d'automne des Nations. Ceci évidemment à deux exceptions près.

Moefana peut-il créer la surprise ?

En effet, le demi de mêlée de Toulon, Baptiste Serin, et l’ailier du Racing 92, Teddy Thomas, sont à leur tour arrivés au quota des trois feuilles de match et ont quitté le groupe. Pour les remplacer, un choix ne fait aujourd'hui aucun doute : pour former la charnière avec Matthieu Jalibert, le Lyonnais Baptiste Couilloud sera aligné dimanche et célébrera ainsi sa première titularisation internationale en Angleterre. Le Clermontois Sébastien Bézy, rappelé à Marcoussis, sera sur le banc. En revanche, il existe une incertitude à l'aile. Qui pour remplacer Thomas ? Cela devrait se jouer entre le Clermontois Alivereti Raka et le Toulousain Matthis Lebel, le Racingman Donovan Taofifenua, retenu pour la première fois, partant de plus loin dans la hiérarchie. Raka pourrait être choisi au nom de son vécu en sélection (quatre capes) et de sa présence au dernier Mondial, mais Lebel affiche une forme éblouissante depuis le début de saison. Galthié a aussi la possibilité de créer la surprise en optant pour un replacement du trois-quarts centre bordelais Yoram Moefana, entré en jeu contre l'Italie et capable d’évoluer sur une aile.