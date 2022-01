Antoine Dupont en une de GQ

Où s’arrêtera Antoine Dupont ? Le demi de mêlée et capitaine du XV de France a ajouté une corde à son arc. Il fait la une du magazine GQ Sport, ceint d’un formidable peignoir jaune jaune poussin de marque Balenciaga. Une incursion donc hors de son univers habituel. Pour le magazine, il a pris la pose dans les travées du Stade Ernest-Wallon et même sur sa pelouse. L’événement est révélateur de l’envergure médiatique que prend le joueur du Stade Toulousain. Il est de plus en plus sollicité en dehors de l’univers classique des joueurs de rugby. On se souvient de son invitation à l’Emission de France 5 : “C à vous” quand il fut interrogé par Anne-Elisabeth Lemoine. La notoriété d’Antoine Dupont commence à déborder du cadre strict de l’Ovalie, c’est parait-il une nécessité pour le rugby français d’avoir une “tête d’affiche”. Depuis les années Chabal et Michalak, il n’en avait pas vraiment connu. On aurait volontiers parié sur Romain Ntamack pour jouer ce rôle, mais les récompenses individuelles du demi de mêlée toulousain ont fait pencher la balance. Antoine Dupont vient quand-même d’être sacré meilleur joueur du monde en 2021. Même la presse anglaise l’a sacré comme l’homme de l’année (on avait pas vu ça depuis Jean-Pierre Rives) et l’on commence à avoir du mal à compter les marques qui s’intéressent à lui. Incontestablement, Antoine Dupont est porté par ses performances sportives incontestables, personne ne peut l’attaquer sur sa crédibilité (ce qui n’était pas forcément le cas de ses prédécesseurs dans ce rôle de figure de proue.)

Magazine référence

Le magazine GQ, d’origine américaine, se veut une référence en termes d’élégance, de style et de culture. L’édition française a mis en une des personnalités telles que Vincent Cassel, Daniel Craig, Jean Dujardin ou Zinedine Zidane. Elle a décidé de créer une édition consacrée au sport. Pour Antoine Dupont, c’est quand-même une consécration supplémentaire. Voici un extrait du portrait qui lui est consacré dans le magazine : “En deux rencontres, Antoine Dupont nous a convaincus. Convaincus qu’il est un sportif hors-norme, excellent, entraînant et imprévisible sur les terrains de rugby, franc, humble et réservé en dehors. Avant notre premier rendez-vous en juillet 2021, nous nous étions fiés aux on-dit concernant Antoine Dupont : “C’est une crème, un gentil, mais il est assez timide et ne parle pas trop”. Nous n’aurions pas dû. Car le demi de mêlée de l’équipe de France est certes une vraie crème mais il est bel et bien bavard et pas seulement lorsque l’on parle de rugby.”