Angleterre : Eddie Jones au secours de Hartley

En Angleterre, on parle beaucoup du poste de talonneur de l'équipe nationale. Dès 2016, Eddie Jones a donné le capitanat au "bouillant" Dylan Hartley. Mais celui-ci est titillé par Jamie George qui, en plus, a brillé avec les les Lions, une sélection dans laquelle Hartley ne figurait pas. Eternel remplaçant sous le maillot blanc Jamie George des Saracens a débuté pour la première fois en sélection en novembre dernier après dix-neuf remplacements.

En plus, Northampton, le club de Hartley traverse une sale période qui reste sur une série de onze défaites consécutives (toutes compétitions confondues). Tous les ingrédients sont réunis pour un dualisme comme la presse les aime. Mais Eddie Jones a donné un indication dès le début du camp d'entraînement des Anglais à Brighton en couvrant son capitaine de compliments sur Sky News : "Il est arrivé plein de sève. Les grands joueurs cloisonnent leurs problèmes et Hartley en fait partie. C'est vrai que son club ne va pas bien et que son entraîneur a été limogé et ça a affecté ses performances sur le terrain. Mais le joueur que nous avons vu dans notre stage n'est pas le même que celui qui joue pour Northampton. Mais Dylan est un grand leader pour nous. Notre série de victoires est là pour le prouver, je ne pense pas qu'il y ait un autre capitaine anglais, en rugby ou en cricket puisse en dire autant."

Eddie Jones a poursuivi en évoquant une théorie : "Il y a plusieurs formes, au sens de la forme physique. La forme courante, la forme historique et la forme potentielle. Je fais une balance entre ces trois notions...". Visiblement, la cote de Hartley n'est pas encore en chute libre. Eddie Jones est décidé à le protéger.