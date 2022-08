Brivistes et Racingmen ont pris l'habitude depuis plusieurs années de se retrouver quelques jours avant le lancement du Top 14. Cette année, à Terrasson pour la première édition du challenge Calou-Veyssière, ce sont les Corréziens qui sont sortis vainqueurs (20-15) et qui ont rassuré à huit jours de la réception du Lou en ouverture du championnat. Dans le sillage d'un Abraham Papali'i surpuissant, et d'une touche impériale (4 ballons volées en première mi-temps par Esteban Abadie), les Brivistes ont largement dominé la première mi-temps face à des Racingmen décevants. Seul Nolann Le Garrec a surnagé inscrivant un premier essai de filou en jouant une pénalité à la main à cinq mètres de la ligne d'en-but du CAB. Mais l'enseignement de la soirée côté Racing 92 est sans aucun doute la sortie sur blessure en fin de première mi-temps du centre Gaël Fickou. L'international, touché à la jambe droite, n'a plus joué une minute. Un coup dur pour les Franciliens qui recevront Castres dans huit jours lors de la première journée de Top 14.

Côté briviste, les deux essais ont été inscrits par les centres Nico Lee et Guillaume Galletier. Le premier, à la suite d'un ballon de récupération ; le second après un beau lancement après mêlée, où Stuart Olding, titularisé à l'ouverture, a feinté la défense adverse avant de servir après contact son centre.

Une deuxième mi-temps pleine d'imprécisions

Si le premier acte fut emballé par l'envie des deux équipes d'envoyer du jeu, la deuxième mi-temps fut plus haché. La faute à bon nombre d'imprécisions dans les deux camps, sûrement dues aux nombreux changements de part et d'autre. Le jeune et dynamique Tabuavou, entré à la place de Fickou, aura bien tenté de réduire la marque en puissance (58e). Sans conséquence sur le résultat final. Les Brivistes avaient fait le plus dur en première mi-temps et débuteront le championnat forts de deux succès en matchs de préparation.

À TERRASSON - vendredi 19 heures - Brive bat Racing 92 20-15 (17-5)

Arbitre : M. Blasco-Baqué - Occitanie.

BRIVE : 2E Lee (25e), Galletier (38e) ; 2T Olding (25e, 38e) ; 2P Olding (17e), Laranjeira (65e). Carton jaune : Van der Merwe (4e).

RACING 92 : 2E Le Garrec (11e), Tabuavou (58e) ; 1T Gibert (58e) ; 1P Gibert (67e) . Carton jaune : Bresler (37e).

BRIVE : Jurand ; Bituniyata, Lee, Galletier, Muller ; (o) Olding, (m) Lobzhanidze ; Gué, Papali'i, E. Abadie (cap.) ; Ratuva, Zafra ; Van der Merwe, Karkadze, Vanai.

Sont entrés en jeu : Tronc, Brennan, Rixen, Bruges, Voisin, Sanga, Hervé, Ceccarelli, Laranjeira, Tuicuvu, Paulos, Fraissenon, Tapueluelu, Japaridze, Abadie, Arnold, Bedou, Raffy, Dufour, Van Eerten, Biasotto.

RACING 92 : Spring ; Tuivuaka, Fickou, Chavancy (cap.), Dupichot ; (o) Russell, (m) Le Garrec ; Diallo, Kamikamica, Lauret ; Bresler, Woki ; Gomes Sa, Chat, Gogichashvili.

Sont entrés en jeu : Kolingar, Ben Arous, Maiau, Tarrit, Narisia, Khairashvili, Da Cunha, Le Roux, Palu, Hemery, Baudonne, Coulibaly, Iribaren, Gibert, Tabuavou, Benmegal, Klemenczak.