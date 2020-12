Rugby Europe : Morariu réélu

Rugby Europe est l’association européenne de rugby en charge de la promotion, du développement et de l’administration des compétitions internationales des 48 fédérations membres en Europe. Elle organise plus de 80 matches internationaux et 20 tournois européens chaque saison, dont les Championnats d’Europe des Nations seniors masculins, les Championnats d’Europe U18 et U20 et toutes les compétitions européennes du rugby à 7 masculins et féminins, ainsi que les qualifications pour les Coupes du Monde et Jeux Olympiques. Cette semaine, L’Assemblée Générale de Rugby Europe réunie ce jour par visio-conférence a procédé à l’élection du président de la fédération européenne pour la période 2020-2024. Les représentants des 46 pays membres en activité ont exprimé leur choix pour l’un des deux candidats en lice pour le poste.

Au terme des votes, le Roumain Octavian Morariu a été élu avec 80,95% (51 voix), laissant à son rival, le Russe Kirill Yashenkov, 19,05 % des suffrages. De fait, Octavian Morariu effectuera son troisième mandat à la présidence de Rugby Europe. « C'est un immense honneur pour moi d'être élu président de Rugby Europe pour un nouveau cycle de 4 ans, a-t-il expliqué. Je voudrais remercier toutes les fédérations pour leur soutien, ainsi que Kirill Yashenkov pour sa campagne. Avec la Russie et tous les autres pays membres, nous nous battrons pour développer le «Rugby pour tous» qui est nécessaire à la croissance de notre sport dans le futur. »