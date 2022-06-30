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Découvrez toutes les poules de Fédérale 1 pour la saison 2022/2023 !

Découvrez toutes les poules de Fédérale 1 pour la saison 2022/2023 !
Par Rugbyrama

Il y a 7 heuresMis à jour Il y a 6 heures

AMATEUR - La saison de Fédérale 1 s'est terminée il y a quelques semaines, voyant Rennes s'offrir le titre de champion de France. Ce jeudi, la FFR a communiqué les poules pour la saison 2022/2023. Les voici en détail !

POULE 1

A AMICALE SARCELLES

BEAUVAIS XV RC

BOURGES XV

C M GENNEVILLOIS

CS NUITON

C'CHARTRES RUGBY

PARIS UNIVERSITE CLUB

RC ORLEANS

RUGBY CLUB DE DRANCY

SERVETTE RUGBY CLUB DE GENEVE

ST DENIS US

US ANNECY

POULE 2

AVIRON GRUISSANAIS

CO BERRE XV

CS ANNONAY

CS VILLEFRANCHE SUR SAONE

CERET SPORTIF

RC CHATEAURENARD

ROL GRASSE

RUGBY CLUB LA VALETTE LE REVEST LA GARDE LE PRADET

RUGBY CLUB TRICASTIN

RUGBY OLYMPIQUE AGATHOIS

US ISSOIRIENNE

US MEYZIEU

POULE 3

ASV LAVAUR

AVENIR CASTANEEN

AVENIR VALENCIEN

CA CASTELSARRASINOIS

FOOTBALL CLUB TOAC TOEC RUGBY

LOMBEZ SAMATAN CLUB

RO CASTELNAUDARY

SC MAZAMET

SPORTING CLUB APPAMEEN

SPORTING CLUB TULLE CORREZE

US LISLOISE RUGBY

US ST SULPICIENNE

POULE 4

FC OLORON

PEYREHORADE SPORTS

SA MAULEONAIS

ST MEDARD EN JALLES RC

STADE BAGNERAIS

STADE LANGONNAIS

STADE NANTAIS

U ATH GUJAN MESTRAS

US NAFARROA

US SALLES

UNION BARBEZIEUX JONZAC

US BERGERACOISE VALLEE DORDOGNE

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