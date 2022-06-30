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Découvrez toutes les poules de Fédérale 1 pour la saison 2022/2023 !
AMATEUR - La saison de Fédérale 1 s'est terminée il y a quelques semaines, voyant Rennes s'offrir le titre de champion de France. Ce jeudi, la FFR a communiqué les poules pour la saison 2022/2023. Les voici en détail !
POULE 1
A AMICALE SARCELLES
BEAUVAIS XV RC
BOURGES XV
C M GENNEVILLOIS
CS NUITON
C'CHARTRES RUGBY
PARIS UNIVERSITE CLUB
RC ORLEANS
RUGBY CLUB DE DRANCY
SERVETTE RUGBY CLUB DE GENEVE
ST DENIS US
US ANNECY
POULE 2
AVIRON GRUISSANAIS
CO BERRE XV
CS ANNONAY
CS VILLEFRANCHE SUR SAONE
CERET SPORTIF
RC CHATEAURENARD
ROL GRASSE
RUGBY CLUB LA VALETTE LE REVEST LA GARDE LE PRADET
RUGBY CLUB TRICASTIN
RUGBY OLYMPIQUE AGATHOIS
US ISSOIRIENNE
US MEYZIEU
POULE 3
ASV LAVAUR
AVENIR CASTANEEN
AVENIR VALENCIEN
CA CASTELSARRASINOIS
FOOTBALL CLUB TOAC TOEC RUGBY
LOMBEZ SAMATAN CLUB
RO CASTELNAUDARY
SC MAZAMET
SPORTING CLUB APPAMEEN
SPORTING CLUB TULLE CORREZE
US LISLOISE RUGBY
US ST SULPICIENNE
POULE 4
FC OLORON
PEYREHORADE SPORTS
SA MAULEONAIS
ST MEDARD EN JALLES RC
STADE BAGNERAIS
STADE LANGONNAIS
STADE NANTAIS
U ATH GUJAN MESTRAS
US NAFARROA
US SALLES
UNION BARBEZIEUX JONZAC
US BERGERACOISE VALLEE DORDOGNE