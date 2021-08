Sur Twitter, l'expert scientifique s'est signalé en émettant un avis négatif sur le protocole commotion en vigueur dans le rugby professionnel. "Si ça ne tenait qu'à moi, les joueurs commotionnés ne retournerait pas jouer pour, au moins, quelques semaines. Il y a des preuves que la récupération des symptômes précède la rétablissement physiologique. je suis favorable à période de récupération plus importante. L'AFL (Australian Football League) a déjà augmenté cette période et le rugby professionnel serait bien avisé de suivre cette exemple." Cet avis reste toutefois personnel et n'engage pas la fédération pour laquelle il travaille.