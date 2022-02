Cette victoire face à l'Irlande est-elle une immense fierté ?

Bien sûr : la victoire, elle va nous faire du bien et on a envie d'en profiter sur les quinze jours qui précèdent le prochain match en Ecosse. Les trois semaines de préparation que nous avons vécues ont en effet été assez solides.

Quoi d'autre ?

On est une équipe qui se construit par le terrain, les performances... Les joueurs ont des convictions, ça nous permet de traverser des moments difficiles. Dans cette équipe, il y a une vraie solidarité et aucun joueur ne se sent en difficultés lorqu'il se trompe. Ca enlève un sentiment de pression.

Aviez-vous été piqués par le fait que les observateurs tressent des louanges aux Irlandais, avant la rencontre ?

Les commentaires à leur sujet sont mérités. Maintenant, chacun son chemin, chacun sa route, chacun ses convictions... C'est sur le terrain que la réponse compte.

L'entrée du banc de touche a visiblement été déterminante...

On avait préparé six avants sur le banc pour prendre le relais des titulaires très tôt dans la partie. On a, en quelque sorte, un deuxième paquet d'avants qui a fait une très bonne entrée. Cette stratégie a produit de très beaux effets, pour la deuxième fois de notre histoire (après la Nouvelle-Zélande).

Votre équipe a-t-elle été fautive sur les renvois, néanmoins ?

(il soupire) Sur deux-turn over, sous les renvois, le pilier gauche (Andrew Porter) est plaqueur, ne relâche pas le ballon et se met à la faute. Ce qui n'enlève rien à la qualité des Irlandais dans ce secteur de jeu.

Avez-vous eu peur en deuxième période, au moment du réveil irlandais ?

Contre ces équipes, il faut accepter d'avoir des temps faibles et de recevoir des impacts parfois violents. Nous avons pourtant réussi à reprendre la main dans des conditions très difficiles. Notre expérience collective se développe. C'est bien.

Quelle était votre stratégie sur les rucks, un secteur où vous avez globalement dominé ?

Nous étions surtout compacts sur nos montées défensives ; Antoine (Dupont) faisait un bon travail sur le premier rideau, notamment. On impactait également très bien le porteur de balle. En deuxième mi-temps, on s'est néanmoins un peu grisé. On était trop nombreux dans les rucks, on a dévié de notre projet défensif et ça leur a ouvert des espaces.

Qu'avez-vous pensé de la prestation de Gabin Villière ?

Hier, à la remise des maillots, il a dit : "Je vais être là. La guerre, je vais l'animer". Il fait des promesses à ses potes et il les tient.

Quid des performances de François Cros et Maxime Lucu, à présent ?

Deux prestations XL. François (Cros) a fait une grosse partie. Il est à la hauteur de ce qu'il est en capacité de donner. C'est un régulateur. Il fait tout juste, en attaque comme en défense. Il accompagne aussi la charnière. […] Maxime (Lucu) a fait une belle entrée, solide, comme il le fait depuis qu'il est avec nous. […] A ce poste, Antoine (Dupont) n'a pas encore atteint sa plénitude physique, c'était donc le bon moment pour apporter une forme de régulation différente. Ces deux-là marchent main dans la main. Ca fait plaisir.