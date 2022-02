"Cinq essais, cinq points", et la première place au classement de la compétition : le manager des Bleus Raphaël Ibanez avait beau "se satisfaire" de la performance comme du résultat (+27, plus gros écart à domicile pour la France contre l'Italie dans le Tournoi), l'ancien talonneur international est conscient que le choc de samedi (17h45) au Stade de France sera une autre paire de manches. Car les Irlandais ont livré une prestation XXL face au pays de Galles (29-7), ne laissant que des miettes au tenant du titre et un essai, presque de pitié, à quatre minutes du terme, alors que les hommes d'Andy Farrell avaient récité leur rugby et assuré le point de bonus offensif à l'heure de jeu.

" Maintenant, il faut soigner la récupération pour enchaîner dans six jours face à l'Irlande ", a d'ailleurs admis Ibanez, chargé de remplacer Fabien Galthié, contraint au télétravail après avoir été testé positif au Covid-19 dans la semaine. " Leur prestation n'est pas vraiment une surprise : ils sont quatrièmes mondiaux et ont fait honneur à ce rang, avec une performance accomplie. C'est un challenge hyper excitant qui nous attend pour que les six prochains jours soient les plus complets possibles. Cela va être une semaine très excitante pour l'ensemble du groupe, nous savons que nous devons monter d'un cran, forcément ", a-t-il encore ajouté.

Contre l'Italie, accrocheuse, les Bleus ont mis près de trente minutes à rentrer dans la partie. La faute à une pluie incessante en première période, sans doute. Comme à un manque de rythme évident.

Marchand : "Le petit bémol, c'est un peu d'indiscipline"

Quatre des cinq Toulousains titulaires au coup d'envoi, soit quasiment un tiers de l'équipe de départ, avaient été "covidés" fin janvier. Et le capitaine Antoine Dupont n'avait ainsi disputé que 70 minutes depuis le 11 décembre avant cette rencontre initiale du Tournoi 2022.

Malgré tout, les Bleus se sont-ils vus trop beaux devant la Nazionale, qui avait perdu ses trente-deux derniers matches dans le Tournoi? " Les vingt premières minutes de la rencontre illustrent simplement le fait que l'équipe n'a pas joué ensemble depuis près de trois mois ", a tempéré Ibanez. Contre l'Irlande, les coéquipiers d'Antoine Dupont devront donc montrer un autre visage. Et surtout, corriger leur indiscipline. Ils ont été sanctionnés à quatorze reprises devant l'Italie. Au niveau international, c'est beaucoup trop. Surtout comparé aux... six petites pénalités concédées par l'Irlande dans le même temps, la première à la 54e minute !

"Le petit bémol, c'est un peu d'indiscipline. On a fait un peu trop de fautes, notamment des hors-jeu. Ce sont des fautes qu'il ne faudra pas reproduire tout au long du Tournoi parce qu'elles vont permettre aux équipes en face d'engranger des points", a abondé le talonneur Julien Marchand. "Rien de bien inquiétant pour nous", a rassuré Dupont après la rencontre.

Les Français ont désormais moins d'une semaine pour rectifier le tir. "On va avoir le temps de bien les étudier. On connaît leur valeur, on sait que c'est une équipe très structurée, très dure à jouer", a concédé le troisième ligne Grégory Alldritt. Plus facile à dire qu'à faire.