Le demi de mêlée Ben Youngs, à deux sélections du record de Jason Leonard (114), pourrait bien devenir pendant le Tournoi le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection anglaise. Quant aux six nouveaux appelés, ils se nomment Alfie Barbeary (Wasps), Ollie Chessum (Leicester), Orlando Bailey (Bath), Tommy Freeman (Northampton), Ollie Hassell-Collins (London Irish) et Luke Northmore (Harlequins). Owen Farrell a été désigné capitaine du XV de la Rose, même s'il n'a pas joué depuis la tournée d'automne. On notera l'absence des frères Vunipola, George Ford, Elliot Daly et Sam Underhill. Le centre Manu Tuilagi, dont le retour de blessure (ischio-jambiers) est prévu bientôt, n'est pas encore dans le groupe.

Dans l'annonce de sa liste, le sélectionneur Eddie Jones a précisé : "ce Tournoi sera le plus difficile qu'on a jamais vu. Tous les pays ont très bien performé pendant l'automne, donc il nous faudra être le meilleur possible." Par ailleurs, le technicien australien avait l'opportunité de retenir des joueurs non vaccinés, tels que Henry Slade. Cependant ceux-ci ne pourront pas jouer en France et en Italie. Le prochain rendez-vous des Anglais sera à Murrayfield le 5 février prochain.

Avants

Alfie Barbeary (Wasps, novice)

Jamie Blamire (Newcastle Falcons, 5 sélections)

Ollie Chessum (Leicester Tigers, novice)

Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs, 31 sélections)

Tom Curry (Sale Sharks, 36 sélections)

Alex Dombrandt (Harlequins, 4 sélections)

Charlie Ewels (Bath Rugby, 26 sélections)

Ellis Genge (Leicester Tigers, 31 sélections)

Jamie George (Saracens, 61 sélections)

Joe Heyes (Leicester Tigers, 2 sélections)

Jonny Hill (Exeter Chiefs, 12 sélections)

Maro Itoje (Saracens, 51 sélections)

Courtney Lawes (Northampton Saints, 90 sélections)

Lewis Ludlam (Northampton Saints, 10 sélections)

Joe Marler (Harlequins, 74 sélections)

Bevan Rodd (Sale Sharks, 2 sélections)

Sam Simmonds (Exeter Chiefs, 9 sélections)

Kyle Sinckler (Bristol Bears, 47 sélections)

Will Stuart (Bath Rugby, 15 sélections)

Arrières

Mark Atkinson (Gloucester Rugby, 1 sélection)

Orlando Bailey (Bath Rugby, novice)

Owen Farrell (Saracens, 94 sélections)

Tommy Freeman (Northampton Saints, novice)

George Furbank (Northampton Saints, 5 sélections)

Ollie Hassell-Collins (London Irish, novice)

Max Malins (Saracens, 10 sélections)

Joe Marchant (Harlequins, 7 sélections)

Jonny May (Gloucester Rugby, 69 sélections)

Luke Northmore (Harlequins, novice)

Jack Nowell (Exeter Chiefs, 34 sélections)

Raffi Quirke (Sale Sharks, 2 sélections)

Harry Randall (Bristol Bears, 2 sélections)

Henry Slade (Exeter Chiefs, 43 sélections)

Marcus Smith (Harlequins, 5 sélections)

Freddie Steward (Leicester Tigers, 5 sélections)