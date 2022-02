"On est entré à un moment crucial car les Irlandais avaient remis les mains sur le ballon. C'était à nous, les finisseurs, de faire basculer les choses en notre faveur pour terminer proprement. C'était difficile mais le résultat est là donc nous sommes satisfaits. Pour l'instant, nous sommes satisfaits avec deux victoires en deux matchs. L'équipe est contente mais nous avons encore des secteurs où nous devons travailler avant d'aller en Ecosse. On se concentre sur le prochain match. On sait que ce sera compliqué. On va se resserrer et travailler."