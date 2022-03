Un banc avec six avants et deux trois-quarts

"Nous étions passés à 5-3 pour les Gallois, en raison des circonstances, notamment le Covid et les tests positifs de Damian Penaud et Romain Taofifenua. À partir du moment où nous avons tous nos joueurs de disponibles, notamment Romain, c’était facile de construire une entité de 23 joueurs. Notre équipe est construite autour de 23 joueurs".

Être en place pour joueur le Grand Chelem

"Honnêtement, nous voulions être dans cette position. Nous avons tout fait pour y être. Il nous faut être humble mais oui, nous sommes placés comme nous voulions l'être. Paradoxalement, les compétitions se gagnent quand il n’y en a pas. Tout ce que l’on a fait en novembre, décembre, le travail avec les clubs, nous le permet. Il nous reste un match à jouer et nous sommes très concentrés. Nous allons quitter Marcoussis ce jeudi après-midi mais nous avons encore deux jours bien remplis en terme de préparation".

Neuf Toulousains sur la feuille, plus un en joueur supplémentaire

"On peut noter que ces joueurs ont gagné des compétitions récemment. Mais il n’y a pas de Toulousains, Bordelais, Clermontois ou Parisiens, en équipe de France. C’est notre équipe de France, pas celle d’un club. Nous allons disputer notre 25e match, finir notre 3e tournoi. C’est magnifique mais différent des clubs. Les joueurs ont grandi, gagné deux ans et plus de dix sélections par rapport à la naissance du groupe. Nos défaites, nos deuxièmes places nous ont appris. Dans toutes les compétitions nous avons joueés, le dernier match était pour la victoire"

Une réponse aux déclarations d’Eddie Jones

"Nous entendons, car nous sommes très attentifs à ce qui se dit. Nous écoutons nos adversaires. Cela contribue à notre préparation. Le rendez-vous c’est samedi soir, au Stade de France. Nous serons prêts à répondre"

Ce que représente l’Angleterre

"Il existe tout un imaginaire autour du "Crunch". Ce sont eux qui ont inventé le rugby. Leur fédération est celle qui a le plus de pratiquants avec l’Afrique du Sud. Chez eux, tous les matchs se jouent à fond, quel que soit l’enjeu. Au Nord, il n’y a qu’une équipe championne du monde, c’est l’Angleterre. Ce sont les finalistes malheureux de 2019. Ils font partie des quatre géants du rugby mondial… avec la France maintenant."

Antoine Dupont, plus qu’un capitaine par intérim

"Antoine fait une belle compétition avec des matchs différents, et des situations différentes. L’Angleterre est une équipe qui impose un jeu de transition, qui a bousculé l’Europe du rugby notamment au début du mandat d’Eddie Jones. Un Grand Chelem en 2015 plus 19 victoires de rang. Le contexte compte et chaque fois, Antoine Dupont a su s’adapter. Pour le moment, il a su trouver les bonnes réponses. Ce premier tournoi en tant que capitaine est une expérience formidable pour lui. Je veux rendre hommage à Charles Ollivon, qui revient dans le jeu. Antoine est là et depuis qu’il a pris le capitanat, il enchaîne. L’avenir ? Vivions le présent, cela nous éclairera sur le futur".