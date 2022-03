Les Bleus ont quitté le Saint Davids Hotel de Cardiff Bay sur les coups de 13h30, ce samedi, pour prendre la direction de l’aéroport de Cardiff d’où ils ont décollé à 15 heures, heure de Cardiff. Les vainqueurs du Principality arriveront à Marcoussis à 18h15. A partir de là, ils auront quartier libre jusqu’à dimanche soir 20 heures. Les Tricolores débuteront alors la préparation de la dernière rencontre du Tournoi des 6 Nations : la finale face à l’Angleterre.

Parmi les quarante-deux éléments attendus au CNR dimanche soir, il risque d’y avoir au moins une nouvelle tête. Yoram Moefana, touché à un genou, devrait selon toute vraisemblance être forfait. Le Bordelais, qui a courageusement terminé le match au pays de Galles avec une genouillère, doit passer des examens dans le week-end pour connaître l’étendue des dégâts. Les ligaments pourraient être atteints. Pour rappel, le centre ou ailier avait participé aux quatre premières journées de l’épreuve. On sera fixé au cours du week-end sur son état et sur le nom de son éventuel successeur.

Penaud et Taofifenua bientôt de retour

A compter de lundi, le groupe reprendra sa préparation classique, sûrement avec des entraînements à 80 % comme la semaine passée afin de ménager des organismes éreintés par l’enchaînement des rencontres et par les virus divers et variés. A ce sujet, Damian Penaud et Romain Taofifenua, grands absents à Cardiff, devraient de nouveau être opérationnels mercredi, une semaine après leur test positif au Covid.

Le groupe sera resserré à vingt-trois éléments à compter de mercredi. Le lendemain, le XV de départ et les huit finisseurs amenés à partir à la quête du grand chelem face à l’Angleterre seront annoncés.