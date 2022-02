C'est assez rare pour être souligné : cette semaine, le sélectionneur Fabien Galthié a décidé de n'ouvrir aucun de ses entraînements « à haute intensité » à la presse ; pour la première fois depuis qu'il a pris en charge le XV de France à l'hiver 2020, l'ancien demi de mêlée des Bleus n'a donc donné la moindre indication sur ce que serait son équipe dimanche après-midi, face à l'Italie. De ce que l'on a appris ici ou là, et notamment auprès de l'entourage des joueurs, l'un des rares changements opérés par le sélectionneur national, par rapport à l'équipe ayant battu les All Blacks en novembre (40-25), concernerait le poste de deuxième-ligne. Conscient que le Tournoi des 6 Nations est plus âpre que la tournée de novembre, le staff des Bleus aurait donc choisi de positionner Bernard Le Roux en deuxième-ligne. Homme fort des prémices du mandat Galthié, le Racingman avait pourtant disparu des radars depuis un an. Récemment auteur de deux immenses performances en championnat, face à Clermont puis Toulouse, Bernie apportera sa densité physique (1,98m et 125 kg) et son agressivité au paquet d'avants tricolore. Mieux, il donnera à la mêlée des Bleus une assise nouvelle dans une compétition où ce secteur de jeu est traditionnellement plus disputé que face aux équipes du Sud, en novembre.

Woki flanker, match entre Cros et Cretin

Le retour de Bernard Le Roux pourrait correspondre au déplacement de Cameron Woki, le grand bonhomme de la tournée de novembre, au poste de numéro 7. Mais avec qui sur l'autre côté de la troisième ligne ? Au vu de sa forme actuelle, Gregory Alldritt devrait être titularisé en numéro 8 quand François Cros, Dylan Cretin et Anthony Jelonch lutteront pour le dossard numéro 6.

En première-ligne, si Uini Atonio est en ballotage avec Demba Bamba, il semblerait que le Rochelais ait à ce jour une longueur d'avance sur le pilier du Lou. Peato Mauvaka, très fort à l'automne, devrait néanmoins conserver un rôle de « finisseur » où il excelle, laissant son partenaire en club Julien Marchand démarrer. La charnière toulousaine, elle, restera inchangée par rapport à la Nouvelle-Zélande, la doublette bordelaise (Maxime Lucu et Matthieu Jalibert) prenant place sur le banc . Au fond du terrain, Damian Penaud, Gabin Villière et Melvyn Jaminet sont indiscutables. Au centre, les coachs du XV de France souhaitaient relancer Virimi Vakatawa et ont apprécié les récentes performances du Bordelo-Béglais Yoram Moefana. Malgrè tout, il semble difficile de démanteler la paire Danty-Fickou ayant fait merveille face à la Nouvelle-Zélande.

L'équipe probable : 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Villière ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Woki, 8. Alldritt, 6. Cretin (ou Cros, ou Jelonch) ; 5. Willemse, 4. Le Roux ; 3. Atonio (ou Bamba), 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Gros, 18. Bamba (ou Atonio), 19. R. Taofifenua, 20. Macalou, 21. Cros (ou Cretin), 22. Lucu, 23. Jalibert